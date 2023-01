AMLO anticipa salida de Mejía Berdeja: busca ser candidato de otro partido al gobierno de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha hablado con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, a pesar de que los jueves presenta la sección “Cero Impunidad”, pero que “me enteré” de que busca ser candidato “no sé de qué partido” para la gubernatura de Coahuila.

“Como cualquier ciudadano, está en su derecho, desde luego, si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, pero ya no va a desempeñarse como subsecretario”, indicó.

El mandatario federal dijo que de ser así nombrará a otro subsecretario para continuar con el mismo plan “de informar cómo estamos castigando a quienes cometen delitos” y es posible que este viernes se sepa.

A título personal, “para que no se vayan a malinterpretar las cosas” dijo que apoyará a cualquiera que gane en el método de encuesta, porque es quien merece ser candidato”.

“Se decide una encuesta y el que gana ese merece recibir el apoyo no del gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia”, dijo.

Consideró que Mejía Berdeja “está en su derecho y es libre y no tiene ningún impedimento. Nada más que sí ya no podría estar de subsecretario”.

Añadió: “Esto no es un asunto de amistad, no es una cuestión de que somos compañeros, no, estamos en un proceso de transformación, lo más importante es eso, buscar el cambio verdadero en el país. Y no es un asunto de que yo tengo este deseo y nada más soy yo, no, somos millones y lo más importante es la transformación, es México.

Lo más importante es que haya felicidad”.

En el contexto de esa declaración, se le preguntó al presidente si a Mejía Berdeja no le importó la transformación y para evadir una respuesta clara sobre sus dichos, en la conferencia de prensa se lanzó, de nuevo, contra los medios, en especial refirió a Proceso.