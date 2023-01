AMLO arremete contra rector de la UNAM por plagio de tesis de Yasmín Esquivel: "se lavó las manos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“¿No pudo la UNAM resolver? Como Poncio Pilatos el rector (Enrique Graue) se lavó las manos”, se quejó el presidente Andrés Manuel López Obrador de que ahora la decisión de retirar el título a la ministra Yasmín Esquivel corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de la confirmación del plagió de su tesis de licenciatura.

Dijo que el lunes la SEP podría resolver esta situación porque dijo que se tendrá que analizar legalmente cómo está la situación, “pero no vamos a evadir si tenemos responsabilidad y se va a actuar”.

El mandatario federal agregó: “Lo vamos a resolver, aquí nada más déjenme ver que yo vea es que resolvió la UNAM. Dice ‘hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar sino a la SEP’”.

Por esta razón se lanzó contra Graue Wiechers: “Pero claro que está metido, hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías”.

Consideró que el plagio es una práctica que no se debe permitir “y mucho menos la corrupción o plagio es corrupción o deshonestidad, porque es un concepto más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Se va a ver”, advirtió.

Sin embargo, en torno a si por esta deshonestidad debería permanecer como ministra de la Corte el presidente se deslindó: “No sabemos o sea eso la autoridad competente, lo mejor es que la UNAM diga sí o no, es válido su título o no es válido su título. Si es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que sí es válido el título o no y ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos”.

El presidente o desaprovechó la oportunidad para afirmar qué hay señalamientos están muy vinculados a la politiquería.