Si enviar la Guardia Nacional al Metro lo llaman militarización, asumimos la responsabilidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si al envío de elementos de la Guardia Nacional a vigilar estaciones del Metro de la Ciudad de México, “lo llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar”.

Desde la conferencia en Palacio Nacional y ante la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, ofreció que si hace falta más presupuesto para el mantenimiento contará con el apoyo del gobierno federal.

El presidente López Obrador envió un mensaje a los usuarios para afirmar que están seguros al viajar en el Metro capitalino, “decirle a la gente que estamos actuando para que no haya ninguna desgracia, cuidar a la gente, que es lo más importante”.

El gobierno federal y el capitalino, señaló, están obligados a garantizar la seguridad de toda la población que toma como medio de transporte el Metro y que son más de 4 millones.

Lo que queremos es que no haya psicosis, que encima de todos los problemas cotidianos o los que se tienen que enfrentar que tengan la preocupación de algún accidente en el Metro y que pueda ser provocado, no, vamos a tener vigilancia”, agregó.

Al considerar que se puede mejorar el servicio y se trabaja en eso, el mandatario mexicano señaló que “hay una situación que no podemos negar. No es culpar a la cuestión política de que pudiese ser por alguna negligencia lo que sucede en el Metro, es evidente que hay un ambiente enrarecido en lo político, los medios hay campañas como nunca en la historia reciente en contra del gobierno y todo esto es porque no mandan ellos como mandaban antes y ya no pueden robar más”.