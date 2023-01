AMLO celebra a Beatriz Gutiérrez Müller por su cumpleaños: “vamos a estar juntos para la eternidad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller cumple años este viernes y para celebrarla el presidente Andrés Manuel López Obrador subió un video a sus redes sociales donde se observa el regalo que le hizo, además de la serenata que simpatizantes le llevaron a Palacio Nacional.

Tus ojos son mi conjuro

Contra la mala jornada

Te quiero por tu mirada

Que mira y siembra futuro.



(Benedetti)



Feliz cumpleaños, amada Beatriz. pic.twitter.com/UBtptjvRnH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2023

El mensaje que acompañó el video de 2:22 minutos, fue un fragmento del poema de Mario Benedetti “Te quiero”: “Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro. (Benedetti) Feliz cumpleaños, amada Beatriz”, escribió el presidente.

En el video se observa que Gutiérrez Müller se asoma al balcón de Palacio Nacional para agradecer la música; enseguida se ve al presidente López Obrador que lleva flores para regalarle y al llamarla le pregunta “¿no vienes?”; al ver el detalle, la esposa del mandatario le agradece.

“Por tus 45, mi amor”, expresó el Ejecutivo; “Beatriz, ahí me quedé, no más... Ay gracias pareces un novio de 15 años”, respondió.

Otra de las frases que se escuchan es: “Por todo lo que me ayudas, me apoyas, me proteges, me iluminas”, y la doctora responde con un “eso y más”.

-Bueno ahí estamos a ver si te gusta.

-Aunque me hubieras dado una esa me gustaría.

El presidente le entregó, con las flores, una tarjeta que insistió que no leyera, lo cual al final sí se hizo: “Dice felicidades por tu cumpleaños, vamos a estar juntos para la eternidad”, dijo Gutiérrez Müller, el video finaliza con intercambio de besos.