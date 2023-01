AMLO prepara gira por América del Sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que prepara una gira por el sur de América, pero en el caso de Brasil, espera que primero se dé la visita a México de su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario expuso que Gustavo Petro, presidente de Colombia lo invitó a ese país, “estamos viendo cuándo hacemos gira por América del Sur, está pendiente”, también consideró que el presidente colombiano es un buen presidente y mantienen una buena relación.

Recordó que ha estado cuatro veces en Estados Unidos, una en Cuba y ha visitado Centroamérica.

"Una vez en la ONU y tres en la Casa Blanca, una con el presidente Trump y dos con el presidente Biden, o sea cuatro visitas y luego en Centroamérica, estuve en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba y hasta ahí. Entonces me falta el cono sur", detalló.

A Chile planea ir el 11 de septiembre, para el 50 aniversario luctuoso de Salvador Allende, “a lo mejor voy a aprovechar para estar ahí una visita que incluya varios países. Me falta el sur, me falta Colombia, Argentina, Brasil, pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula, que ahora está ocupado, pero quedó en venir”.

En torno a Perú, analizará si es prudente la visita, “ahí vamos a ver cómo se presentan las cosas, está muy difícil la situación, muy lamentable lo que está sucediendo”.

López Obrador afirmó que lo sucedido en ese país “son las cosas que no se deben hacer, de cómo las cúpulas del poder económico, político actúan de manera irresponsable y afectan a los pueblos, porque ésta es una decisión de los de arriba en contra de la voluntad de la gente, en contra de la democracia”.

Señaló que mantiene las relaciones con los demás mandatarios de América, incluso con quienes llegaron al poder bajo el perfil de empresarios.

“Hasta con el presidente de Ecuador (Guillermo Lasso), que es de origen empresarial, pero es una muy buena persona; el presidente de Paraguay (Mario Abdo Benítez) es también de un movimiento de centro derecha; sin embargo, es muy buena la comunicación”.

El presidente recordó que el paraguayo “nos permitió que bajara el avión de la Fuerza Aérea cuando tenían bloqueado todo el espacio aéreo en Perú, y desde luego en Bolivia, cuando se fue a buscar a Evo y ya no tenía forma de cargar combustible el avión y él autorizó el aterrizaje del avión, lo que impidieron en Perú, todavía no estaba Castillo, pero yo creo que son los mismos que ahora están dominando con el uso de la fuerza, y ya no quiero seguir hablando porque no me vayan a acusar de intervencionismo o me vayan a declarar non grato”.