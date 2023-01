Confirman alianza Morena-PT-PVEM para postular a Delfina Gómez en Edomex; Coahuila sin definición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los dirigentes nacionales de Morena, PT y PVEM anunciaron la integración de su alianza para las elecciones en el Estado de México, mientras que en el caso de Coahuila, el Partido del Trabajo y el Verde siguen deliberando y se mantienen sin decisión.

Así lo externó el líder morenista, Mario Delgado, quien evitó pronunciarse al respecto, en tanto que la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, sólo expuso que las conversaciones entre las dirigencias se concentraron en el Estado de México.

Con los tiempos encima, pues los convenios de coalición deben registrarse hoy antes de la medianoche, el anuncio sobre el Estado de México pasó a segundo plano, ya que la indefinición del estado norteño ocupó la mayor cantidad de la ronda de preguntas y respuestas.

El líder del PT, Alberto Anaya, declinó hacer uso de la palabra, con lo que Delgado sólo añadió: “les falta tiempo”.

Pero fue Castrejón quien se hizo bolas entre la coalición registrada por su partido con el local Unidad Democrática de Coahuila, que ayer se registró en el organismo electoral, reconociendo dicho convenio, pero también advirtiendo que eso podía cambiar.

La coalición en el Estado de México se venía anunciando desde la conferencia de prensa del pasado lunes, incluyendo al PANAL; ayer fue reiterado por el dirigente estatal Verde, José Couttelec y, finalmente, hoy se confirmó de plano con todas las dirigencias… pero Coahuila se ha mantenido en una incógnita.

Los pronunciamientos de los dirigentes estatales y nacionales durante la conferencia de prensa de esta tarde fueron elogiosos a Delfina Gómez, así como esperanzadores respecto a obtener la victoria con recurrentes alusiones al llamado “Grupo Atlacomulco” y el priismo mexiquense que ha sido gobernante desde 1929.

En su oportunidad, Alberto Anaya informó que están decididos en ir en coalición a las elecciones de 2024 y que, aliarse en el Estado de México es una muestra de ello. Pero omitió la situación de Coahuila.

Morena en Coahuila ha vivido una rebelión desde el pasado 12 de diciembre, debido a la negativa del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, a aceptar los resultados de las encuestas; hay militantes que han judicializado el procedimiento y se ha perfilado como posible candidato del PT, toda vez que el Verde ya anunció coalición a nivel local.

Mañana inician las precampañas en ambas entidades y los dirigentes de los partidos mantendrán las negociaciones durante este viernes.

Sin embargo, Mario Delgado anticipó que el sábado participará en el arranque de precampaña de Armando Guadiana Tijerina en Saltillo, mientras que rechazó cualquier procedimiento sobre Mejía Berdeja si se postula por otro partido, bajo una declaración que zanjó los cuestionamientos:

“Ricardo Mejía no es militante de Morena y por eso no podríamos expulsarlo. Es un simpatizante, que formó parte del gobierno, pero no es militante”.

En su mensaje final, Mario Delgado ya no anunció conferencia de prensa o mensaje a medios el día de hoy, convocó a los arranques de precampaña en Toluca y Saltillo para mañana y sólo agregó una consideración: que nadie quiere hacerle el juego al grupo gobernante en Coahuila ni en ningún Estado.