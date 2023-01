"En el Edomex, Morena no pasará", advierte Va por México

TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- Las dirigencias estatales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NAEM) registraron ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la alianza “Va por el Estado de México”, con la que competirán por la gubernatura el próximo 4 de junio.

También inscribieron el acuerdo de participación que establece los criterios bajo los que gobernarán en caso de ganar la contienda, en el entendido de que una de las condiciones de la unión es integrar el primer gobierno de coalición.

En el acto, Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, advirtió que en el Estado de México Morena no pasará, porque será la entidad desde la que se defienda la Patria.

Aquí no van a pasar, no lo vamos a permitir, las elecciones se ganan en las calles y se ganan con votos; no vamos a permitir ningún tipo de coacción. Esta es nuestra casa, aquí viven nuestros hijos y lo vamos a defender palmo a palmo, en cada rincón del Estado de México”, destacó.