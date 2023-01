AMLO critica renuncia de Ricardo Mejía Berdeja: "no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la salida de Ricardo Mejía Berdeja, como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien contenderá como el candidato del Partido del Trabajo en la elección de Coahuila.

“Se fue Ricardo Mejía ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me envió un papel”, expresó el mandatario.

Aclaró que aunque busca no meterse en cuestiones partidistas manifestó su apoyo al procedimiento dentro de Morena para elegir a candidatos mediante encuestas.

“Que fuese el pueblo el que los eligiera y quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión, es el único partido que tiene ese método de elección. Seguramente en el bloque conservador va a llevar mano Claudio X. González”, dijo.

Expuso que para que se elija por encuesta, “se les pregunta si conocen a los candidatos, si son honestos, si están cercanos a la gente y se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos y el que sale mejor evaluado a ese es al que se le apoya”.

El presidente hizo esta aclaración para que nadie use su nombre para decir que se apoya a un candidato, porque él avala a quien gana las encuestas, porque es un triunfo que se obtiene de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta y ya se nombró al nuevo subsecretario de seguridad.

Mejía Berdeja anunció el viernes que irá con el PT a la candidatura para el gobierno de Coahuila, bajo el discurso de que continúan con el plan de la transformación.

El funcionario presentaba la sección de “Cero impunidad” en la conferencia del presidente, en Palacio Nacional, a la cual ya no acudió la semana pasada.

Previo a esa ausencia, el subsecretario no se negó a la postura del mandatario federal en torno a respetar los resultados de la encuesta de Morena para abanderar la candidatura en Coahuila, que ganó el senador Armando Guadiana.