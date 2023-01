AMLO niega reunión con Esquivel y Riobóo, a quien llama "uno de los mejores ingenieros del mundo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es mentira que se reunió con la ministra Yasmín Esquivel y su esposo, el ingeniero José María Riobóo, uno de los principales contratistas del mandatario federal cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y quien lo asesoró para la ubicación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que finalmente fue en Santa Lucía.

“Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran, entonces yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Riobóo”, señaló.

El presidente describió al ingeniero como “un profesional, de los estructuristas más importantes del país, nada más para que tengan una idea, porque se habla de las personas y volvemos a lo mismo, periodismo ramplón, tendencioso, amarillista, que no entiende que no puede haber texto sin contexto: El señor Riobóo es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México, estoy hablando de los pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas de los trenes del Metro, es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo y pregunten a ingenieros de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM”.

Acusa de que hay opositores que mantienen una campaña en contra de su gobierno y, por lo tanto, en contra de Riobóo por el conflicto de Esquivel Mossa, a quienes reprochó que no toman en cuenta la labor que ha tenido el ingeniero.

“No toman en cuenta nada, es destrozar prestigios, acabar con quien en este caso tiene relación con una servidora pública o es el esposo de la ministra Yasmín y por parejo. No he tenido con ellos reunión esta semana, lo vi publicado no sé si en Reforma o en El Universal, da lo mismo, o en las redes que están financiadas por Claudio X González”, señaló.

El presidente expuso que esta campaña se da porque “el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales” y aprovechan cualquier situación como la del plagio confirmado por la UNAM en que incurrió la ministra Yasmín Esquivel.