La Corte guarda silencio ante el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Pese a la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que confirmó que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa es un plagio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha guardado silencio.

Sin embargo, luego de la resolución de la UNAM emitida el pasado 11 de enero, la Corte reforzó las medidas de seguridad en el edificio sede en el que se encuentran los 11 integrantes del Pleno.

De este modo, representantes de medios de comunicación no pueden ingresar al inmueble sin previa autorización del área de comunicación social, mientras esto ocurre, deben esperar en la calle pues no se les permite entrar a recepción; la sala de prensa permanece vigilada por tres elementos de seguridad que se encargan de verificar que los reporteros no vayan a otro lado que no sea el baño; los periodistas tampoco pueden realizar cápsulas informativas en otras áreas que no sean autorizadas por personal de seguridad, entre otras medidas.

Esta es la cuarta semana desde que se dio a conocer que la tesis de Esquivel Mossa es casi una copia de la del abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez y aunque la Corte ha sido requerida en varias ocasiones sobre la posibilidad de emitir postura alguna, sólo ha habido silencio.

Ahora el caso está en pugna entre la SEP y la UNAM pues las dos autoridades alegan que no tienen capacidad de retirar el título y, por tanto, la cédula profesional emitida a favor de Esquivel Mossa en el año 1987.

Mientras tanto, la ministra declaró a Milenio que no pedirá licencia para separarse del cargo debido a que no tiene “de qué avergonzarse” y que no comparte la resolución de la UNAM debido a que afirmó que no se realizó ningún procedimiento para llegar a tal conclusión.

Inicialmente el caso de Esquivel Mossa fue analizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, escuela de la que egresó en la década de los 80.

El 30 de diciembre de 2022, fue el último día que el Comité otorgó a la ministra, Edgar Ulises Báez y a la asesora de tesis de ambos, Martha Rodríguez, para presentar pruebas y formular alegatos sobre el conflicto.

La resolución final del Comité fue dada a conocer el pasado 11 de enero en la que concluyó que la tesis de Esquivel Mossa es una copia de la de Báez Gutiérrez y envió el caso a Rectoría de la UNAM que ese mismo día afirmó que no cuenta con mecanismos para retirar el título de Licenciada en Derecho a la ministra.

En consecuencia envió el caso a la SEP para que, a través de la Dirección General de Profesiones resuelva el asunto.

Sin embargo, durante su conferencia matutina de este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la SEP tampoco puede retirarle el título a la ministra y que devolverá el expediente a la UNAM para que sea esta la que emita la resolución que considere pertinente y, de darse el caso, entonces la DGP esté en posibilidad de cancelar la cédula profesional de Esquivel Mossa.