México no ha actuado con fiermeza para combatir la desaparición forzada: ONU-DH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El recién nombrado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, se pronunció por los cinco años de la entra en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la falta de implementación de partes esenciales de esa legislación.

En un mensaje videograbado, transmitido por la oficina en México de ONU-DH, Türk alertó que “el país no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, tanto a víctimas como a sus familiares.

Al resaltar que es urgente que las autoridades apliquen la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP) “para retornar a las personas desaparecidas a sus familias, erradicar la impunidad casi absoluta en torno a estos delitos y evitar que otras personas corran la misma suerte”, Volker Türk lamentó que sólo entre el dos y seis por ciento de los casos se procesen judicialmente y existan menos de 40 condenas por desaparición forzada.

“Hace cinco años había registros de más de 46 mil personas desaparecidas, desde entonces han desaparecido al menos otras 46 mil y en el caso de otras 17 mil las autoridades no han determinado con exactitud cuándo se produjo la desaparición”, dijo el funcionario de la ONU-DH en su mensaje.

Al sostener que “la implementación de las herramientas exigidas por la ley sigue siendo insuficiente”, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos recriminó que a cinco años no se hayan creado aun el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Programa Nacional de Exhumaciones; el Programa Nacional de Búsqueda y el reglamento de la Ley General.

A esas faltas, reprobó que “la desinformación y la insensibilidad siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos”, que no aplican adecuadamente los criterios de la ley.

“La militarización de las funciones de seguridad y policiales siguen profundizándose. Estas son graves afrentas a los derechos humanos. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en este país no son mercancías desechables que puedan desaparecer o sufrir daños sin que se respeten sus derechos”, dijo Türk.

El funcionario de ONU-DH reconoció la lucha de las familias de desaparecidos, movimiento liderado principalmente por mujeres, empeñadas no sólo en la búsqueda de sus familiares sino en el diseño de la misma Ley General, que se ha convertido en “ejemplo mundial en la lucha de los derechos humanos”.

Tras mantener su oferta de seguir ayudando a las autoridades responsables en la búsqueda e investigación de las desapariciones y a las familias de desaparecidos, el funcionario de la ONU-DH llamó garantizar los derechos de las víctimas de este flagelo y sus familiares.

“Es imperativo hacer efectivos los derechos a la justicia, la verdad, la búsqueda, la reparación, la memoria y la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos y las garantías de no repetición para la sociedad en su conjunto”, puntualizó Volker Türk.