Caso Odebrecht: Madre de Emilio Lozoya apela al "sentido humano y de justicia" de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), participó en la audiencia de este martes en el Reclusorio Norte y aseguró que ella no participó en los hechos que se le imputan por el caso Odebrecht.

Austin y Solís solicitó a Pemex concretar en breve un acuerdo reparatorio para concluir los procesos penales en contra de ambos.

Añadió que su hijo ha cumplido en denunciar a otras personas que participaron en actos de corrupción y que ha aceptado pagar lo que pide el gobierno federal como reparación del daño, por lo que apeló al “sentido humano y de justicia” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siento que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo. Es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido en denunciar a otras personas que participaron en actos de corrupción, incluyendo al más alto funcionario del sexenio pasado, cuando otros no que atrevieron a hacerlo: ha aceptado pagar lo que piden por reparación del año, la garantía en mi casa donde hemos vivido más de 47 años, así como otras propiedades que la familia ha adquirido con años de esfuerzo y trabajo.

Yo sin haber participado en los hechos sigo esperando a que se resuelva el asunto. He pasado por cinco prisiones alemanas, llevo más de mil días en prisión domiciliaria y tengo más tres años de no ver a mis nietos. Aún así confío en el sentido humano y de justicia del presidente”, refirió en comparecencia vía remota desde su domicilio.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya, solicitó nuevamente una prórroga al juez y alegó que el jueves pasado la FGR le entregó 8 discos compactos con 46 archivos, 900 fojas, y cuatro videos con un total de 4 horas y 43 minutos en idioma extranjero, mismos que la defensa no ha podido terminar de revisar y que son los datos de prueba que la fiscalía tiene en contra de Lozoya.

Detalló que uno de los discos no contiene las declaraciones de los ciudadanos brasileños Fernando Migliaccio extesorero del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; Luiz Mameri, exdirectivo de la constructora; Luiz Eduardo Darrocha Soares, exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas y Olivio Rodríguez Júnior, exoperador financiero.

El juez Gerardo Genaro Alarcón López, concedió la prórroga, por lo que la audiencia intermedia se realizará el próximo 10 de marzo a las 12:00 horas.

Esto pese a que el fiscal Manuel Granados Quiroz, se opuso a la petición de la defensa. Durante su intervención el fiscal reprochó que el caso lleva dos años de negociaciones mismas que no han podido seguir avanzando y que en ese tiempo todas las audiencias han tenido un costo al erario, a la FGR, UIF y a Pemex.

“Estamos listos y preparados para llegar en este caso hasta las últimas consecuencias, es decir a juicio oral y lograr las penas de más de 46 años que solicitamos para el señor Emilio (Lozoya) y demás de 20 años para la señora Gilda (Austin) y para ello fue que presentamos más de 50 medios de prueba”, señaló.

“Con tantas prorrogas se causa incertidumbre jurídica, y esa incertidumbre no la merece usted señor Emilio, no la merece usted señora Gila y no la merece el pueblo de México” remató.