AMLO acusa "politiquería" y "coraje" de Jaime Cárdenas tras reportaje de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que diera una orden a Jaime Cárdenas que implicara cometer un delito cuando estuvo al frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y consideró que las declaraciones a Proceso es un asunto de politiquería, “no sé qué le sucedió al abogado”.

Concluyó que es “coraje del abogado Cárdenas y amarillismo de Proceso. Es un refrito que lo agarra Proceso por él y por el problema que tiene Proceso con nosotros. ¿Vale la pena desde el punto de vista periodístico una portada? ¿Hay corrupción? ¿Alguien se robó dinero?”.

-¿Hubo esa orden?, se le preguntó.

-No.

-Porque habría implicado actos de peculado y ejercicios indebido de atribuciones.

-No, Qué es lo que sucede es que todo lo que confisca la fiscalía por ley lo tiene que entregar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y este instituto se usa para ayudar a la gente.

Admitió que el dinero que entregó la Fiscalía se tuvo que enviar a Canadá para verificar que no tuviera rastros de sangre y de droga.

“Como no se podía esperar a que regresaran de Canadá, el dinero porque además se llevó tiempo se buscó otro mecanismo. Lo que pasa que no sé qué le sucedió al abogado, siempre había tenido conmigo una buena relación, nunca le hice nada al contrario”.

El mandatario también acusó a Proceso de publicar un “refrito” aun cuando Cárdenas únicamente había señalado que encontró cuestiones de corrupción en el Indep, además de la imposibilidad de llevar a cabo su encargo por la obstrucción que representaba el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer y por esas razones renunció.

El presidente expuso que convocó a Cárdenas para estar al frente del Indep, “para que me ayudara en este asunto tan delicado y que necesitaba una gente honesta”.

Agregó: “Cuatro meses y rompe y sale a declarar por todos lados y desde entonces pero paso el tiempo declaró hizo su escándalo, eso fue hace como dos años Y ahora esta es la portada del proceso un refrito, vuelve con lo mismo”.

En torno al aprecio que expresa Cárdenas a López Obrador, el mandatario contestó: “No no no eso de que me tiene aprecio no no no, si porque siempre usan eso: yo no tengo ningún problema con el presidente, pero la gente que lo rodea, pero quienes… no no es así”.

-Cárdenas dijo que le tiene aprecio, pero que llevar a cabo una orden así pudiera llevarlo a cometer un delito y eso después llevarlo a la cárcel.

-Sí, por eso pero renunció, esto mismo que acaba de declarar lo declaró en ese entonces.

-Él habló de temas de corrupción que encontró al interior…

-No no no.

-¿Que sucedió con los 2 mil mdp que se devolvieron al Infonavit?

-Sí se devolvieron al infonavit y no hay ningún problema de nada. Nosotros no somos rateros, por eso no tiene ningún efecto, y es un refrito de hace dos años y es el Proceso que ya no tiene nada que ver con lo que fue el Proceso de otros tiempos, ya está entre el Alarma y el Siempre de los últimos tiempos.

-¿Cuánto dinero del narco se ha usado para programas sociales ?

-Bastante, porque también son casas y son otros bienes. No tengo el dato pero si podemos informar porque se tiene que estar informando, a ver si mañana o pasado que Prieto de un informe de cuánto la fiscalía ha entregado.

Como respuesta también, López Obrador contó la anécdota de cuando conoció a Jaime Cárdenas. “Lo que pasa que no sé qué le sucedió al abogado, siempre había tenido conmigo una buena relación, nunca le hice nada al contrario. Les podría contar hasta la relación que tuve con él”.

Al ser presidente del PRD y para elegir al consejero del INE dijo que Cárdenas Gracia fue uno de sus candidatos, pero el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, le alertó sobre Cárdenas: “‘Tenga cuidado con él, porque él no es de izquierda, él viene del PRI, fundamentalmente había un dirigente del PRI de Querétaro. Es gente de Fernando Ortiz Arana’”.