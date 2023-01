AMLO pide que llamen a declarar a altos exfuncionarios de EU vinculados a Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo en que llamen a declarar a altos exfuncionarios de Estados Unidos que mantuvieron algún tipo de vínculo; incluso, al mostrar la imagen del exsecretario de Seguridad con Hillary Clinton, exsecretaria de Estado expresó: “No estamos hablando de cualquier cosa”.

“Me llama la atención esto, primero los abogados dicen que no se involucre a autoridades de Estados Unidos, ¿por qué no? No, esto lo dice el juez. Lo que los abogados lo que me imagino que sostienen es que fueron acciones concertadas, esa es una, yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen”, señaló.

Aseguró que el poder de García Luna pudo estar no solo en México, “sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del gobierno estadunidense, entonces por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias, como esta doble vida por un lado se le premia, se le reconoce y por el otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada”.

El presidente López Obrador también cuestionó de qué manera pudieron no enterarse de las relaciones de complicidad del exsecretario de Seguridad del expresidente panista Felipe Calderón, “no se enteran, ahora sí que nadie se enteró, nadie supo hasta que de repente lo detienen y viene la acusación, entonces sí es un tema importantísimo”.

El presidente mostró dos imágenes de un reportaje de The New York Times durante la conferencia en Palacio Nacional, en la primera aparece con Hillary Clinton, de la que dijo “no estamos hablando de cualquier cosa”; enseguida aparece otra del general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aunque de él no hizo ningún comentario y pidió continuar con la exhibición de imágenes de quienes estuvieron relacionados con García Luna: “Esos son de la policía Federal que narran de cómo se creó esta policía, esas son”, concluyó.