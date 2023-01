AMLO plantea tres escenarios en juicio de García Luna y la posible participación de Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay tres escenarios en el caso de la posible participación del expresidente Felipe Calderón en las probables actividades ilícitas de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre ellas que los dos sean inocentes.

Ante el escenario de que México pueda retomar lo que se concluya del juicio a García Luna en Estados Unidos para iniciar otros en territorio mexicano contra expresidentes o exfuncionarios que pudieran ser mencionados, López Obrador pidió esperar a una definición del jurado, además de que los fiscales deben presentar todas las pruebas, porque de no tenerse “sería un fiasco”, sobre todo después de mantener al exsecretario de Seguridad tres años sin iniciar el juicio.

“Hay tres posibilidades: Que sea inocente y que Calderón no tenga de qué preocuparse. La segunda es que no es inocente, pero que Felipe Calderón no esté involucrado, no se enteró”.

En este segundo punto el mandatario federal argumentó que el exsecretario se convirtió en el hombre cercano y de toda la confianza del exmandatario panista, “pero tampoco eso significa que él, me refiero a Calderón, esté involucrado. Lo que pudo suceder es que él no tuvo cuidado y se dejó engañar o lo engañaron”.

López Obrador dijo que esa posibilidad tampoco la descarta porque “en política los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad y eso de lealtades es muy relativo. Eso de que somos muy leales, me volteo y estoy buscando al tonto que se los crea. Sorpresas te da la vida”.

La tercera hipótesis es que García Luna sea culpable y que Calderón sí estuviera involucrado. “Vamos a esperar que esas cosas se aclaren”.

Previo a este planteamiento, al presidente se le preguntó si se tomaría en cuenta para juicios en México las declaraciones durante el procedimiento a García Luna, en caso de que se declare culpable y de que se señale a expresidentes en México por el escándalo de narcotráfico en el país.

“Vamos a esperar, no nos adelantemos, se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades, todo eso va a salir, o si la autoridad tiene que presentar pruebas, porque cómo van a tener a una persona tres años detenido y va a juicio y no tienen pruebas, sería un fiasco, más que eso, una injusticia, pero sí han transcurrido tres años y se habla de muchísimos testigos”, señaló.

El presidente mexicano señaló que debe darse la información sobre el juicio en Estados Unidos, “sobre las pruebas y la defensa de García Luna, pruebas de la fiscalía, de quienes lo acusan, la Fiscalía de Estados Unidos, y la defensa, qué están haciendo sus abogados, entonces va a haber mucha información y, repito, es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas, porque estamos hablando de un alto funcionario público”.

Recordó que García Luna tuvo cargos relevantes en áreas de inteligencia con Ernesto Zedillo y con la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox y, finalmente, como secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, “y se va convirtiendo en un hombre muy cercano al presidente Calderón y con mucha fuerza”.

En torno a las denuncias que podría haber en México contra expresidentes, ahora pidió no adelantarse y recordó que ha presentado solo dos denuncias contra expresidentes, pero cuando fue opositor, y fueron por corrupción y traición a la patria, aunque las dos fueron archivadas.