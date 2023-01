Delfina Gómez pidió a mexiquenses "resistir las trampas" en las próximas elecciones del Edomex

TOLUCA, Méx. (apro).- Delfina Gómez, precandidata de Morena-PT y PVEM a la gubernatura del Edomex, reunió a cientos de militantes y simpatizantes en Ixtapaluca, donde pidió a residentes de colonias populares "resistir las trampas" que enfrentarán en este proceso por parte de sus adversarios y "proteger la dignidad de los mexiquenses".

En un mitin realizado en esta localidad tras recorrer calles a pie para escuchar a las estructuras morenistas, la precandidata afirmó que es momento de proteger la dignidad y escuchar a las y los mexiquenses "que por 100 años enfrentaron el abandono y la corrupción".

Gómez recorrió este miércoles las calles de las colonias La Cañada, El Molino y San Francisco Acuautla, donde lanzó un llamado a hacer valer los principios del movimiento y "resistir las trampas por intentar comprar la voluntad del Pueblo".

“Van a hacer todo lo posible y lo imposible por estar utilizando y haciendo acciones inadecuadas, desde la difamación hasta la compra de la voluntad ciudadana, nosotros tenemos que seguir firmes con nuestros postulados de rechazar estas viejas prácticas”.

En un llamado claro a marcar diferencia en una campaña donde esperan de todo, la precandidata de Morena alertó a sus estructuras a resistir "por dignidad".

"Lo único que les digo es que no nos van a comprar nuestra dignidad. Hay algo en el ser humano que no tiene precio, que es la dignidad. Por eso les pido, no la vendamos, trabajemos para dignificarla ¡y vamos con todo para esa batalla!”, afirmó la maestra Delfina Gómez.

Recordó asimismo que en etapa de precampaña le servirá para hablar con militantes y simpatizantes sobre la situación de todas las comunidades y municipios del EdoMex.

“Estoy contenta de escuchar no solo aplausos y porras, sino que nuestras bases saben de las necesidades en educación, campo, grupos originarios, y ellos por parte de esos grupos de adultos mayores, mujeres y jóvenes que quieren ser escuchados”, señaló.

La maestra Delfina Gómez encabezó una extensa agenda por diversas colonias de Ixtapaluca, donde se reunió con militantes y simpatizantes, además de visitar la Granja Animal San Buenaventura, donde agradeció el apoyo durante años a su trayectoria como maestra, alcaldesa de Texcoco y legisladora.

“¡Amor con amor se paga!”, expresó, tras recibir las muestras de cariño y aclarar que esta precampaña será no sólo para escuchar propuestas, sino para recorrer a pie estas tierras y ubicar lugares donde la militancia sabe que hay falta de servicios, dónde hay baches y basura.

Más tarde, se reunió con cientos de morenistas en el Teatro del Pueblo San Francisco y en el Jardín Municipal.

Adhesiones

Durante la visita a Ixtapaluca, los regidores Rene González y Juanita Tapia renunciaron a su militancia en Fuerza por México y Nueva Alianza respectivamente, para adherirse a la Cuarta Transformación.

Esto durante un encuentro con Maestras y Maestros, en la cual los regidores anunciaron su decisión de renunciar a sus respectivos partidos y sumarse a Morena para respaldar a la maestra de Texcoco, por lo que Gómez Álvarez dio la bienvenida a este gran proyecto de transformación y reconoció la valentía de ambos regidores por tan importante decisión y ponerse “la camiseta para trabajar con los ciudadanos”.

Asimismo reiteró que se seguirá sumando gente y serán bienvenidos 'siempre que vengan a trabajar".

En la reunión, realizada en un Salón, ubicado cerca de la Carretera Federal México Cuautla, Delfina se comprometió frente a más de mil profesores a seguir luchando por lograr más "basificaciones".