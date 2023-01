Las utilidades del Tren Maya serán para pensiones del ISSSTE y Fuerzas Armadas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El propósito del gobierno federal es que 10% de turistas que lleguen al aeropuerto de Cancún se suban al Tren Maya, con la referencia de que estos últimos meses se llegó a un récord de 30 millones de viajeros en ese punto de llegada, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para que se internen, porque no queremos que el crecimiento quede nada más en Cancún”, señaló el mandatario y expuso que se puede visitar la Riviera Maya y llegar hasta Tulum, “que es uno de los sitios más atractivos. Hay sitios así, que son lugares preferidos hasta para las celebridades”, pero principalmente zonas donde casi no entran turistas y que hay varios atractivos.

López Obrador reconoció que tienen el tiempo encima para que quede listo el tren a finales de 2023, por lo que ahora visita la obra cada 15 días.

“Yo lamento que nos detuvimos, o nos detuvieron, porque entre más tiempo terminado permite también más tiempo de operación para los periodos de prueba, para consolidar el tren”, indicó el presidente.

Consideró que las empresas “se han portado muy bien. Ya ni les digo de la entrega de los ingenieros militares, tienen campamentos cada 25, 30 kilómetros. En sus tramos hay un responsable, con un equipo, los que hicieron el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, todos están allá. Están ya formándose maquinistas, operadores, en Europa” y avanzan en la electrificación de todo el tren.

El objetivo de la obra es que se reactive la economía de cinco estados y en el caso de Quintana Roo, que se desarrolle la zona sur del estado, que ha permanecido en el abandono.

“Mucha gente durante tres décadas, 30 años, todo esto se iba a trabajar la gente, a buscarse la vida acá, en la construcción, y otros ya a partir de Veracruz al norte, en el periodo neoliberal salieron de Veracruz un millón de veracruzanos”, señaló.

El presidente detalló que también se tiene que resolver cuánto costará el boleto del Tren Maya, porque tendrá precios diferenciados para turistas nacionales, extranjeros y quienes residan en las regiones.

Recordó que las utilidades serán para pensiones y jubilaciones, tanto del ISSSTE, como de las Fuerzas Armadas, “no es una empresa la que va a obtener las utilidades, particulares. Por eso también –algunos no lo han entendido– decidimos entregar estas obras a una empresa de la Secretaría de la Defensa, para que ellos cuiden que esta empresa pública no pase al sector privado, que no se privatice, pues. ¿Qué es privatizar? Es convertir lo público en privado, así está en el diccionario. Eso ya no lo queremos”.