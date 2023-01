Clausuran librería del exgobernador Javier Corral recién inaugurada en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A una hora de la inauguración de la librería Sándor Márai, del exgobernador Javier Corral Jurado, el ayuntamiento panista de Chihuahua clausuró el inmueble porque supuestamente no cumplía con la licencia de funcionamiento. Minutos antes, Beatriz Gutiérrez Müller felicitó al director de la librería y anunció que pronto estaría en Chihuahua para visitarla.

Sin embargo, el exgobernador dio a conocer que cuentan con todos los permisos para operar y que la abrirían el 1 de diciembre, pero no lo hicieron hasta contar con todo lo que les exige la ley. La apertura fue el 21 de diciembre en una casa que habitó por más de 30 años el panista Guillermo Luján Prieto, y que adquirió Corral hace años, en el centro de la ciudad.

Actores, escritores, creadores y activistas llamaron a no dejar sola a Chihuahua, porque son preocupantes los actos de venganza del actual gobierno del María Eugenia Campos Galván, en contra de quienes investigaron al gobierno duartista que alcanzó a personajes panistas y de otros partidos.

"Esta mañana, las autoridades municipales presumiblemente decidieron clausurar nuestra librería. Un operativo especial con cuatro agentes de la subdirección de gobernación del municipio de Chihuahua, puso los sellos de clausura y pidieron a todos los que estábamos, que saliéramos”, detalló Javier Corral al inaugurar la librería atrás del mausoleo de Francisco Villa en el parque Revolución, como alternativa después de la clausura cercana a la librería.

En el acto de inauguración estuvieron como invitados especiales: Marcelo Uribe, directivo de Ediciones Era y galardonado con el Premio Juan Pablos 2022; Raúl Padilla, director de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara; el escritor Enrique Serna; el actor Daniel Giménez Cacho y Verónica Mendoza, directora comercial de la FIL Además asistieron la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dirigientes de Morena en la entidad, el exgobernador Francisco Barrio Terrazas, entre otros.

De acuerdo con Javier Corral, el documento que le entregaron los inspectores municipales indica: “Durante el recorrido de rutina se detecta establecimiento comercial anteriormente mencionado, el cual tiene como giro el de librería y cafetería, el cual no presenta al momento de la inspección el Programa Interno de Protección Civil, la placa de aforo así como la licencia de funcionamiento. Por lo anterior expuesto es que se procede a la clausura temporal del local comercial, según lo establecido en el reglamento de actividades comerciales, industriales y de servicios del municipio de Chihuahua (...).

Corral reiteró que su recorrido de rutina, coincidió la clausura de la librería con el día de la inauguración.

OPERADORES DE LA CLAUSURA

La clausura de la librería Sándor Márai estuvo a cargo del Municipio, por lo que el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, Roberto Fuentes (quien fue funcionario de Corral), que se detectaron ocho omisiones en el inmueble que tienen que ver con el programa de Protección Civil.

El nuevo secretario de gobierno estatal, Santiago de la Peña, opinó que no se trata de un asunto político sino de regulación y dijo que le extraña que Javier Corral desconozca los trámites y permisos para operar un negocio.

Santiago de la Peña fue secretario del ayuntamiento de Chihuahua hasta el lunes pasado, cuando fue nombrado como secretario general de Campos Galván y suplió a César Jáuregui Moreno en el cargo. Éste fue nombrado fiscal general del estado, después del ataque al Cereso 3 en Ciudad Juárez, de donde se fugaron 30 presos, varios líderes criminales.

De la Peña fue también funcionario del exalcalde Javier Garfio Pacheco, ambos son priístas cercanos al exgobernador César Duarte. Garfio estuvo preso y posteriormente fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de peculado agravado por la venta de terrenos con precios hasta cuatro veces por debajo de su avalúo comercial, para favorecer a personas cercanas.

César Jáuregui ahora es el fiscal general. Él está señalado dentro de la nómina secreta de César Duarte junto con la gobernadora María Eugenia Campos, quien fue procesada en dos causas penales y en una de éstas fue vinculada a proceso aún en campaña electoral. De acuerdo con la causa penal que atañe a la nómina secreta, Jáuregui Moreno declaró como testigo y aceptó que ambos recibieron recursos del erario por parte de Duarte por el trabajo legislativo, pero él le pidió a ella que firmara todos los recibos. Los dos eran diputados por el PAN, Jáuregui era coordinador de la bancada y Campos Galván era la subcoordinadora. Entre los dos habrían recibido 13 millones de pesos.

Jáuregui suplió a Roberto Fierro Duarte como fiscal general y éste fue nombrado secretario particular de la gobernadora. Él fue asesor de la bancada panista cuando Jáuregui y Campos eran diputados, entre 2013 y 2016. También testificó en el proceso contra la gobernadora y aseguró que recibieron el dinero porque lo permitía la ley. Posteriormente fue también funcionario con María Eugenia Campos cuando fue alcaldesa de Chihuahua.

En ese contexto se da la clausura de la inauguración, a unas dos horas de la inauguración. Las autoridades estatales y municipales descartan que se trate de una revancha política y justifican que durante esta mañana fueron clausurados 13 inmuebles del centro de la ciudad: “La tiendita del Corsario”, “AF Blue” y “AF Boutique”, otro más sin nombre visible, Kaldi Café, entre otros.

TENÍAMOS TODOS LOS PERMISOS: CORRAL

“(Inauguramos) hasta contar con todos los con todos y cada uno de los requisitos que nos fueron exigidos. De hecho contratamos desde hace varios meses, a un experto en protección civil, el ingeniero Humberto Hernández, quien hizo todo el estudio y formuló todas las adecuaciones que la casa debía tener para la accesibilidad, sobre todo para que también fuera accesible a personas con discapacidad. Hicimos una gran inversión instalamos rampas, ampliamos los baños, para que las personas en sillas de ruedas puedan entrar”, detalló Javier Corral.

El exgobernador aseguró que tienen el oficio sellado de recibido ayer, cuando la presidencia municipal les concedió hasta 60 días para cualquier aclaración, observación o mejora que se le pueda hacer al inmueble. Incluso, dijo, cuentan con el permiso más difícil de conseguir que es el de cambio de uso de suelo.

Ayer, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, felicitó en sus redes sociales a Corral por la inauguración de la librería y anunció que pronto estaría en Chihuahua para visitarla.

“Felicito mucho a Javier Corral por esta iniciativa. Puede ser que este año me aparezca por ahí como una lectora más, porque el tiempo que me queda libre de responsabilidades y ocupaciones personales, profesionales y familiares, está dedicado a leer”, publicó en Facebook.

Al enterarse de la clausura, cuestionó:

“Resulta que la @libreriasandor que ayer les mostraba ( y no tengo interés pecuniario alguno en ella, apenas si conozco al dueño), hoy fue clausurada. A la hora que comenzaría la inauguración. Pregunta sería: ¿por qué esta coincidencia? Si hubiese otros asuntos o intereses en este hecho, que espero no sea el caso, ¿alguna autoridad de Chihuahua puede dar una explicación convincente, basada en la ley, para que no levanten suspicacias? Apoyemos los espacios culturales privados o públicos, no al revés”.

Durante el acto de inauguración en el parque Revolución, Marcelo Uribe comenzó: "Para todas las veces que he tenido que leer en público, ésta seguro es la más peculiar. Este es un acto de celebración, yo creo que nadie tiene el derecho a desprestigiarlo. Los buenos libros siempre serán subversivos, la lectura es crítica y eso es lo que la hace tan rica”. Luego leyó el escrito preparado para la ocasión.

Raúl Padilla, presidente de la FIL Guadalajara, retomó las palabras de Carlos Monsiváis: “que si Kafka o Ionesco hubieran sido mexicanos, hubieran sido autores costumbristas. Lo que estamos viviendo es realmente sorprendente”.

Posteriormente, presentaron el libro “Lealtad al fantasma” de Enrique Serna, quien estuvo acompañado de Verónica Mendoza y del actor Daniel Giménez Cacho.

Enrique Serna hizo referencia a la “extraña inauguración y clausura”.

Continuó: “Me parece que lo que ha ocurrido el día de hoy representa una agresión de índole terrible, porque en todas la guerras siempre hay treguas o ceses al fuego para permitir que las ambulancias de la Cruz Roja recojan a los heridos y los lleven a los hospitales de sangre. Pero creo que lo que está pasando aquí en Chihuahua es que hay una guerra política en donde el espacio de la cultura que debería de equivaler a los hospitales o a las ambulancias, está siendo salvajemente violado.

“Entonces lo que hizo hoy la gobernadora Maru Campos fue arrojarle una bomba a esa ambulancia que eso es la literatura y la lectura, ¿no? Esta es una ambulancia que además es frágil porque invertir en una librería no es una inversión segura, es mucho más seguro poner en México un antro de table dance, que una librería. Y esta liberría que me parece que es un lujo para cualquier capital de la República, que sea clausurada de esa manera, está pasando a un grado de salvajismo que no tenía precedentes en México”.

Al final de su intervención sobre el libro “Lealtad al fantasma”, Giménez Cacho llamó a estar vigilantes porque le preocupa que el acto de la clausura de la librería en plena inauguración, sea el principio de una “guerra” que dure hasta que la gobernadora ocupe el cargo.

El activista chihuahuense tomó la palabra desde el público para llamar a los presentes y a quienes vieron el acto por redes sociales, a que observen a Chihuahua porque se están registrando una serie de actos autoritarios, como la detención del fiscal que combatió la corrupción en el gobierno de Corral.

“No dejemos solos al exfiscal”, dijo en referencia a Francisco González Arredondo, quien está vincluado a proceso por el delito de tortura en contra de uno de los excolaboradores de Duarte. La alerta es que está detenido en el mismo penal que se encuentra César Duarte.