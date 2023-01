AMLO promete reconocer al nuevo presidente de la Corte: "no se le va a declarar la guerra"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Al Poder Judicial no se le va a declarar la guerra y a quien se elija para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será reconocido por el Ejecutivo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario consideró que el Poder Judicial está secuestrado como lo estaba el Ejecutivo, pero será en el siguiente gobierno al que le toque “librar al Poder Judicial”, para que jueces, magistrados y ministros “internalicen lo que es la justicia porque parece paradójico o contradictorio pero no tienen emoción social en favor de la justicia, el Poder Judicial se fue eclipsando con el dinero. El poder económico eclipsó casi por completo al Poder Judicial”.

Aseguró que “hace falta una renovación profunda nosotros no lo hicimos porque teníamos que optar entre inconvenientes, es decir importa esto, esto otro”, indicó.

Aclaró que él no tiene injerencia de ningún tipo para la elección de quien presida la Corte.

“Si yo fuese como piensan mis adversarios quedaría quien el presidente decidiera, pero no es así, no somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral”, expuso.