AMLO ve con optimismo 2023: México saldrá adelante porque se consolidará la economía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En la cuestión económica México va bien y en lo social, mucho mejor, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dijo optimista para este 2023.

“¿Por qué estoy optimista? Porque tenemos todo ese bagaje (histórico) que nos guía y por eso tenemos un pueblo excepcional, pueblo bueno, fraterno, solidario, trabajador. Lo nuestro es algo excepcional, el humanismo mexicano”, aseguró.

Consideró que el país va a salir adelante, porque se va a consolidar la economía, seguirá creciendo y se mantendrán los equilibrios macroeconómicos.

“Que vamos a tener buena recaudación, que como no se permite la corrupción y no se permite que haya lujos en el gobierno, el presupuesto nos va a alcanzar, rinde. Cuando llegamos al gobierno el presupuesto de 2018 en Presidencia ascendió a 3 mil 600 millones de pesos y este año 2022 apenas vamos a llegar a 500 millones. Podrían hacerse revisiones de gastos”.

En la cuestión social, dijo que garantizan el compromiso de aumentar 25% la pensión a adultos mayores y “como nunca se incrementó el presupuesto para el bienestar de la gente”, también recursos para los grandes obras, lo cual genera empleos.

“Si no hay autoritarismo, si no se violan los derechos humanos no se tiene por qué presentar problemas. Nuestros adversarios tienen otros propósitos para 2023, como los tuvieron para 2022 y 2021”, indicó.

“Decían así en la mesa este año cae y se les fue enchuecando el dedo, pero así están nuestros adversarios. Y luego vienen las elecciones de gubernaturas y decían les vamos a ganar la mayoría”, expuso López Obrador.

En torno a la situación pendiente en materia de seguridad, expuso: “que vaya bajando la incidencia delictiva y en la parte política que vayamos avanzando en la revolución de las conciencias y que nunca más regrese una forma de gobierno autoritaria y corrupta. Lograr todo esto por la vía democrática y con el respeto absoluto a las libertades”, señaló.