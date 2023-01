"Pobre abogada Yasmín": AMLO critica "guerra de potentados y medios" contra la ministra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros que propuso y después “no le entraron a la transformación”; y al mismo tiempo, de la ministra que aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó “pobre abogada Yasmín” Esquivel, quien es señalada de supuestamente plagiar su tesis de licenciatura.

“Como imaginaron que la ministra Yasmín era, para la mentalidad que tienen estas personas la designada por el presidente, pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen vendidos y alquilados, pero una lanzada contra de la señora”, afirmó López Obrador de nuevo para defender a la ministra.

Pese a la autonomía del Poder Judicial y para evitar una reforma a ese poder, “porque además no resuelve el problema”, el Ejecutivo reconoció que hizo nombramientos para que esos ministros apoyaran con votos frente a acciones de inconstitucionalidad o controversias a sus reformas.

“Estaba muy complicado, entonces qué hacemos, son 11 ministros me va a corresponder proponer a cuatro o cuatro ternas, si cuido y mando cuatro buenas personas ya nada más faltarían dos para que de 11 tengamos seis porque se va a requerir para la transformación, tan es así que las leyes que nos aprueban en el legislativo, los conservadores acuden a la Corte para pedir que se declaren inconstitucionales, entonces sí ayuda”, destacó.

Al hacer cuentas de los votos necesarios, el presidente señaló que para declarar inconstitucional una ley se requieren dos terceras partes, “de los 11 ministros si se cuenta con cuatro ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional, cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación. Que no pertenezcan al viejo régimen”.

Enseguida cuestionó el actuar de los ministros que nombró.

“¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al presidente, al proyecto y nos cuesta trabajo, entonces viene ahora el cambio de presidente, cómo era antes, el presidente de la República lo nombraba, pero nosotros no tenemos mayoría ni siquiera aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder”, señaló.

Al mismo tiempo el mandatario federal indicó que “somos demócratas y queremos que haya un verdadero estado de Derecho, no como lo que sucedía antes, que era un estado de chueco”.

Posteriormente el presidente reiteró el reproche: “Hasta los que nosotros propusimos se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores, aplauden del gremio de abogados. Estos ministros nos echaron para atrás que la defraudación fiscal fuese delito grave con detención preventiva”.

De nuevo, se lanzó contra quien considera que “el bloque conservador” busca favorecer en la Suprema Corte, sin sostener a quién se refiere.

“A quién quieren los del antiguo régimen, ya lo dije, al más rico”, expuso.

–Para confirmar, ¿se refiere a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? –se le preguntó.

–Hagan ustedes la investigación, quieren que yo haga todo el trabajo. Cuántos años han pasado y los medios no dicen nada y callan –señaló para evadir dar el nombre del ministro a quien se ha referido en varias ocasiones.

Finalmente reconoció que su movimiento “no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa, va a ser tarea, eso sí, de los que vengan, van a tener que reformar el Poder Judicial que está muy mal” y agregó que “ahora se avanzó algo pero faltan convicciones, ideales, principios”.