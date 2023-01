“Es como pago por evento, no se van a aburrir”: AMLO pide estar pendientes del juicio a García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para que en México se determine si habría juicio contra Genaro García Luna hay que esperar lo que resulta del procedimiento que sigue en Estados Unidos, en tanto que México estaría como espectador dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a estar pendiente del proceso que “es como pago por evento, no se van a aburrir”, afirmó.

Quisieran que nos brincáramos etapas, que yo me metiera a otros temas, incluso relacionado con García Luna, pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento y todavía quieren, yo qué les puedo decir, siéntense no va a faltar un sillón, no va a faltar quien transmita lo que está pasando en el juicio y no se van a aburrir se los aseguro”, dijo.