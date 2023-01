AMLO niega que haya enviado una carta con posibles sustitutos del fiscal Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que es apócrifo el documento que circuló en redes sociales, en el que se manejaron nombres de quienes supuestamente podrían suceder al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en caso de baja del cargo; y acusó que quienes son capaces de iniciar esa campaña, son “los conservadores”.

“Toda esta corriente de mala fe, de malas entrañas y también a lo mejor de bots, son de esas campañas negras que existen y tienen que ver muchísimo no tengo duda con los conservadores”. ¿Quieren saber quiénes son capaces de eso? Los conservadores, de eso y más. Un humanista no hace eso”, señaló.

“Yo le envié una carta a Pablo Gómez que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Todo esto lo hacemos o se da a conocer para la gente, y vean cómo son nuestros adversarios. Se supone que viene el membrete…”, inició la lectura del documento falso en el que se incluyen frases que aseguró no son suyas.

Los nombres que indica la carta apócrifa están: Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea; Alejandro Flores Ramos; Eva Verónica de Gyves Zarate; Miguel Carrasco Hernández; Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; Ricardo Monreal Ávila; Robertoni Hernández Vázquez; Renato Sales Heredia; Bernardo Bátiz y Vázquez; Antonio López Portillo Robles Gil; María Estela Ríos González; Rafael Guerra Álvarez; Javier Quijano Baz.

El Ejecutivo Federal explicó que “se supone que yo mando esta carta para que me digan si ellos (los supuestos propuestos) tienen un problema financiero, fiscal y ponen a quienes podrían ser fiscales. Es fácil falsificar la firma pero ésta está… y más por mi dedito chueco ya no me sale igual. Todo esto ha mostrado de nuevo la falta de humanismo, cómo enseñan el cobre”.

El inicio del documento que circuló en redes señala: “Por medio del presente escrito me permito hacerle de su conocimiento que siguiendo los protocolos de emergencia por la posible remoción del Fiscal General de la Republica por motivos de salud y las facultades del ejecutivo federal según lo estipulado en el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos podría enviar en dado caso de ser necesario una terna a la Cámara de Senadores para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía General de la Republica”.

Continúa la carta: “Al respecto solicito remitir a esta superioridad un informe detallado si existe alguna irregularidad fiscal o financiero de las personas que a continuación se enlistan”. Y la conclusión expone: “Lo que se hace de su conocimiento para los trámites legales y administrativos a que haya lugar. No omito manifestar que el contenido del presente escrito es de suma confidencialidad. Sin más por el momento le reitero mis más altas y distinguidas consideraciones” y al final viene la supuesta firma del presidente López Obrador.