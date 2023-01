Mensaje del rector de la UNAM por tesis de Yasmín Esquivel fue "puro choro mareador": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El informe del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, no mostró nada concreto, “todo fue como dirían los filósofos: puro choro mareador”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario criticó a la UNAM porque, dijo, “si no se iban a meter a fondo para qué se engancharon con lo de este intelectual conservador (Guillermo) Sheridan, pensando que iba a ser un asunto fácil, que era como ir de día de campo a Chapultepec, no, y claro que corresponde a la UNAM porque es autónoma, pero en mi opinión la UNAM resuelve y si hay una anomalía que tiene que ver con la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el Ministerio Público resuelva y si hay esa anomalía se procede a la cancelación del título, ese es el procedimiento”.

Dijo que en el informe del viernes pasado la UNAM se enfocó en condenar el plagio, lo cual es una respuesta generalizada, “aquí es hubo plagio, no hubo plagio, quién plagió a quién y dictaminar y presentar una denuncia porque sí está en la ley que si un caso se define legalmente. Si se resuelve judicialmente se tiene que quitar el título”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó, tendría que acatar la resolución de un juicio en el que declare que se cometió un ilícito y le quitaría el registro, pero se requiere de un proceso judicial para que la dependencia federal actúe.

“Ahí lo que debió hacer, esa es mi opinión, aunque hay que respetar también la autonomía, es a ver a fondo vamos a ver cómo está la situación porque también quedó en el limbo. Si hubo plagio o no y luego ver quién a quién plagió”, apuntó.

El presidente López Obrador también opinó sobre la destitución de la maestra Martha Rodríguez, la maestra que dirigió la tesis de Esquivel Mossa.

“Después de 40 años, creo que leí por ahí, había dirigido 300 tesis, 500, entonces nada más deciden así la quitamos y a ver por qué, dónde está el estudio, qué pasó con las 500 tesis o 300, ¿hubo un cotejo? ¿Qué tal que no sean esas o que no haya otras? ¿Por qué no de una vez resolver esto?”, cuestionó.

Para esta baja de la maestra, López Obrador también indicó que se debieron presentar elementos de prueba del porqué le cancelan el trabajo a la docente con 40 años en el puesto, “tiene que ser algo muy grave. ¿Todo se resuelve destituyendo a una persona? No, más si lo hicieron público y salen a dar conferencias, entonces a ver a fondo pero cómo se va a quedar así”.

Más allá de pedir a la ministra que deje el cargo, el presidente pidió que el rector Graue, en nombre de la UNAM “informe bien y que diga la señora plagió porque tenemos esta prueba, hicimos esta investigación. La llamamos a comparecer a ella, a la maestra, a los que hicieron examen profesional, tenemos todos los elementos para probar que hubo plagio”.

También dijo que no debe ser pretexto mencionar que hay un vacío legal y que podría atender el asunto porque la Universidad es autónoma y porque de afectarse su imagen puede resolver y después acudir a la instancia que le corresponda.

La serie de señalamientos contra la ministra, en caso de no ser responsable del plagio, también resolverá que hubo una campaña para juzgar y “una especie de linchamiento político porque no hay fundamento legal. Están diciendo que no pueden hacer nada pero ya el linchamiento ya se consumó y al final qué es lo que pasó, realmente qué sucedió, quién plagió”.

En torno a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opinó que tendrían que esperar a que la UNAM resuelva.

“Tampoco puede juzgar sin elementos, no es el ´mátalos en caliente´, nada más porque es Sheridan o el grupo conservador. En estos casos lo dije desde un principio: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, además de sugerir que sabe de otros casos de plagio, pero que sobre ese tema no quería profundizar, pero que la oposición vio la oportunidad de lanzarse contra la ministra Esquivel porque ha apoyado las propuestas relacionadas con su gobierno.