No hay pruebas contra García Luna dice su abogado César de Castro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- César de Castro, abogado defensor del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró que la Fiscalía de Distrito Este con sede en Nueva York no cuenta con pruebas que inculpen a su cliente, acusado de cuatro delitos por narcotráfico y uno por mentirle a un agente federal de inmigración.

De Castro destacó, durante su mensaje de apertura, la labor de García Luna contra el crimen organizado en México y mostró fotografías con altos funcionarios estadunidenses con quienes coordinó su labor durante el gobierno de Felipe Calderón.

“No hay videos, no hay correos, no hay documentos, no hay audios. ¿Dónde está el dinero?”, cuestionó el abogado.

Entre las fotos mostradas en la Corte figuraron las del expresidente Barack Obama; la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton; el exprocurador Eric Holmer, y el senador republicano Lindsey Graham.

El pasado 10 de enero, De Castro entregó una carta al juez Brian Cogan en la que le pide admitir como pruebas de defensa la historia de relaciones del acusado con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, cuando era secretario de Seguridad Pública de México.

En la carta entregada a Cogan, el abogado le reitera que su cliente siendo funcionario de México del 2000 al 2012, se relacionó con congresistas federales, gobernadores, secretarios de estado y expresidentes de Estados Unidos.

La misiva fue en respuesta a la petición del Departamento de Justicia al juez Cogan de que no admita las relaciones del acusado con funcionarios estadunidenses como prueba de inocencia.

“García Luna era un socio confiable” de funcionarios de Estados Unidos, recalcó De Castro en la misiva a Cogan.