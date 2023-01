Rumores sobre la salud del fiscal Gertz Manero son una "actitud miserable": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sea tratado a causa del cáncer, además de que está bien, en recuperación y al frente de la FGR; también llamó miserables a quienes le han deseado la muerte.

El mandatario expresó su deseo para que se recupere, “lo necesitamos”.

En torno a la especulación, calificó la actitud como “miserable en torno a este asunto porque vi un mensaje, creo que un tuit y hay muchos deseándole la muerte, eso no s le puede desear a nadie. Vi uno que resultó falso y me da gusto que haya resultado falso atribuido a Diego Fernández de Cevallos”, dicho tuit no fue verificado.

Insistió en que se trata de una actitud inhumana, una enajenación, la pérdida de los sentimientos, “es un ser malo de malolandia”.

Aclaró que él mismo informó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden que no estaría en la reunión bilateral.

-¿Si es cáncer por lo que lo atienden?, se le preguntó.

-No es cáncer, según mi información afortunadamente y cómo dice el dicho colonial de la literatura: los muertos que vos mataís gozan de cabal salud.

Dijo que con ese dicho se deja claro que “cuando alguien le desea mal a otra persona, ya lo están enterrando, pues no, resulta que la otra persona goza de cabal salud”.