"El Grande" perfila más dichos sobre los nexos entre García Luna y el Cártel de Sinaloa

NUEVA YORK (apro).- En el segundo día de la audiencia por el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva continuará con los dichos que intentarán demostrar los nexos entre el exfuncionario del expresidente Felipe Calderón y el Cártel de Sinaloa.

Ayer inició la primera audiencia ante el juez Cogan en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, del caso de García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y Secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón.

Escoltado por alguaciles federales, “El Grande” se sentó ayer en el banquillo de los testigos al lado derecho de Cogan, de frente para el jurado y al flanco izquierdo de García Luna, sus abogados y de los fiscales.

“Yo lo vi en varias reuniones con Arturo Beltrán Leyva”, comenzó diciendo “El Grande” en referencia al acusado a quien, en respuesta a la fiscal Erin Reid, quien lo interrogó, identificó sin titubeos, por nombre, apellidos y título: Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante la presidencia de Fox.

- ¿Para qué se reunía Arturo Beltrán Leyva con él?, preguntó la fiscal.

- Para pagarle sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, soltó el narcotraficante, quien se presentó en la sala vestido de traje negro que, por su tamaño, cumple cabalmente con su apodo, y se apoderó inmediatamente de la atención del jurado y de todos los presentes en la sala 8D que controla y domina el juez Cogan.

Por su parte, César de Castro, el abogado de oficio que encabeza el equipo legal para la defensa de García Luna, al presentar sus argumentos de apertura en el juicio contra su cliente, aseguró que “no hay dinero, no hay grabaciones, no hay correos electrónicos, no hay grabaciones, no hay evidencias creíbles de que ayudó al Cártel de Sinaloa”.