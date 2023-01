La saxofonista María Elena Ríos exige renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña agredida con ácido en septiembre de 2019, exigió la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, e investigar al juez Teódulo Pacheco, por el cambio de la medida cautelar a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque, para que siga su proceso en prisión domiciliaria.

En conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, Ríos Ortiz denunció sobre la audiencia del pasado lunes: “se me llegó a criminalizar por parte del juez Teódulo Pacheco Pacheco diciendo que no se trata de feminicidio porque estoy viva, y que yo tengo la culpa y que violó los derechos humanos de ese asesino (Vera Carrizal), en complicidad con Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, que lo permitió”.

Añadió que su agresor pretendía salir de prisión, pero gracias a la Ministerio Público y a su abogada sigue retenido en el penal porque solicitaron una inspección domiciliaria, Sin embargo, dijo, no se les permitió impugnar el cambio de medida cautelar. “Sabemos perfectamente que la prisión domiciliaria no es una realidad, no se cumple”, subrayó.

Y cuestionó:

“Digan, Eduardo Pinacho Sánchez y Teódulo Pacheco Pacheco, cuántos millones les pagó Juan Antonio Vera Carrizal para que lo liberaran”.

María Elena señaló que no está tranquila tras el cambio de medida cautelar y dijo temer por su vida y la de su familia.

“Vengo a dar el testimonio de la podredumbre de un sistema de justicia que está dejando libre a nuestros agresores, un sistema que solamente está disponible para el mejor postor, un sistema que daña, agrede e insulta mi inteligencia y mi dignidad”, expresó.

En la conferencia realizada en San Lázaro, Ríos Ortiz estuvo acompañada por las diputadas Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), Jaqueline Hinojosa Madrigal (PRI) Elizabeth Pérez Valdez (PRD), entre otras, así como de la activista Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la ley contra la violencia digital.

Posterior a la conferencia, María Elena Ríos se pronunció por que la “violencia ácida” sea tipificada como feminicidio, no como lesiones.