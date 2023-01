Antes de irse, AMLO se asegurará de que ningún funcionario gane más que el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Antes de dejar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador insistirá en una iniciativa de reforma al artículo 127 “para que quede más claro” que ningún funcionario debe ganar más que el Ejecutivo federal.

“Antes de que yo me vaya, no es amenaza, ni siquiera advertencia, es un compromiso que tengo: voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro, porque no debería de proceder el amparo”, indicó.

Expuso que al someterlo de nuevo a la discusión en el Legislativo, la votación le servirá “para saber quién es quién”, además de que no busca generar polarización, sino politización.

El presidente también advirtió que tiene otras iniciativas pendientes, porque “hay que seguir limpiando, desbrozando el camino para los que vienen después de nosotros”.

Explicó que durante el periodo que llama neoliberal una forma de maicear fue crear instituciones y pagar a quienes fueran elegidos para quedar al frente.

“Un país con tanta pobreza, un ministro de la Suprema Corte gane 500 mil pesos mensuales y en el INE, que están enojados, 300 mil pesos mensuales. La Constitución, volvemos a las leyes, establece en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente.

El mandatario federal también cuestionó: “¿Saben qué hicieron? Se ampararon y como era el mismo Poder Judicial y como a ellos mismos los beneficiaba, a los ministros, ¿cómo votaron? Pues a favor. Es que hace mucho daño la simulación, muchísimo daño, entonces ya basta”.

Expuso que únicamente dos magistrados no se ampararon y ganan menos que el presidente, quien tiene un sueldo mensual bruto de 174 mil 26 pesos, en tanto que en el caso de la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, gana menos que el mandatario federal.