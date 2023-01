Exageran con la segunda marcha en defensa del INE: “Ya ganaron”, dice AMLO

Quienes convocaron a otra marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) para el 26 de febrero exageran, porque ya ganaron y por esa razón podría ser una excusa para manifestarse en defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un principio señaló que los que integran esta marcha se quedaron molestos, aunque impidieron una reforma constitucional que evitaría el costo de 25 mil millones de pesos de una elección, que se eliminara a 200 diputados plurinominales y que únicamente quedara un instituto para la organización de las elecciones en todo el país.

“Ganaron porque ´el INE no se toca´ y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a este presentar una controversia constitucional… Me decían que iban a hacer una marcha, no, exageran. Sólo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito, pero qué le van a defender al INE si ganaron, al INE no se toca”, sentenció.

El mandatario federal apuntó que quienes defienden al INE podrían ser los mismos que votaron por el panista Felipe Calderón y durante mucho tiempo defendieron la gestión de García Luna, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos por posible participación con un grupo del crimen organizado.

“A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como esta excusa de que el INE no se toca. Ya chole, mejor que se quiten ya por completo la máscara y ‘¡Sí, García Luna es inocente!, ya y lo tenemos que defender porque es de nosotros’. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón. ¿Y quién apoyó a Calderón en el fraude? Pues los mismos, los abajo firmantes. Son los mismos y hay constancia. Y si hubo fraude o no hubo fraude, bueno, lo aceptó Fox, ¿qué más prueba?”, señaló.

El presidente cuestionó qué culpa tiene él de quienes votaron por los gobiernos panistas: “¿Por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron? ¿Por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí? Ahora sí que como diría el mismo clásico: ¿Y yo por qué?”.