García Vilchis se lanza contra Laisha Wilkins y Diego Fernández por rumores sobre Gertz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oposición mintió y lucró sobre la supuesta muerte del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y después hizo un festín, lo cual los pinta de cuerpo entero, aseguró la presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Ana Elizabeth García Vilchis.

“Primero fueron medios de comunicación como El Financiero, Tabasco Hoy y PrimeraPlana.Mx, que inventaron y publicaron como información que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padece cáncer de páncreas, lo cual es absolutamente falso”, también expuso la mentira de que murió por una operación hecha en Estados Unidos.

“La oposición dio por cierto este rumor y comenzó el festín”, dijo García Vilchis y destacó el tuit de la actriz Laisha Wilkins: “‘Lo que no logró la justicia humana lo logró el cáncer de páncreas. Justicia divina’. Este tuit, hay que mencionar que alcanzó, es decir, lo vieron más de un millón de personas”, dijo.

Incluyó un tuit atribuido a Diego Fernández de Cevallos aunque no fue verificado e incluso fue desmentido por el propio excandidato presidencial panista: "y el hashtag que significa ‘que no descanse en paz’. Eso lo retrata, no tienen ningún respeto por la vida. Ricardo Alemán le pide al presidente presentar la renuncia de Gertz Manero, la cual por supuesto que tampoco existe”, dijo.

Ana Elizabeth García Vilchis: Inventaron y publicaron como información que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, padece cáncer de páncreas, lo cual es "absolutamente falso". #AMLO #Noticias #Video #Miercoles #YouTubeLive #mananera pic.twitter.com/k70YXiMr2Q — Ana Luisa (@HNoticiasMX) January 25, 2023

Esas actitudes fueron calificadas como “bastante bajo” y enseguida refirió el documento apócrifo que circuló en redes sociales sobre una supuesta petición del presidente López Obrador a la Unidad de Inteligencia Financiera.

El supuesto documento sería para determinar si hay “antecedentes fiscales y financieros de 13 personajes que presuntamente fueron considerados para sustituir al fiscal. Pero, si vieron el documento, es una cosa supermalhecha, ni el lenguaje ni las formas son del estilo del presidente, y, bueno, ya decir de la firma, que ni se parece”, concluyó.

García Vilchis también expuso el agregado que hizo el periódico El País en su versión en inglés, de una nota del reportero Elias Camhaji, relacionada con el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos y donde se agregó que el presidente López Obrador "está buscando modificar la Constitución para permitir una candidatura a la reelección".

La aclaración se hizo luego de que el reportero Kurt Hackbarth destacó ese párrafo en su cuenta de Twitter.