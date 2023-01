Habrá mitín masivo en el Zócalo por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció otro evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera, este 18 de marzo, “porque fue una decisión histórica que nos ha salvado”.

Dijo que la celebración estará acompañada con música “que le gusta a la gente” y será “grande grande grande, están invitados todos. Tenemos que defender el petróleo, la soberanía. Va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”.

El mandatario aseguró que de no darse esta decisión patriota del general Lázaro Cárdenas, “se hubiese seguida con la misma política de privatización del petróleo estaríamos importando petróleo crudo porque todo el periodo neoliberal fue de caída, decrecimiento en la producción de campos petroleros, que los agotaron”.

Ofreció disculpas a la oposición porque, aseguró que no les gustará este anuncio porque son fechas que no les gusta celebrar y no consideran importantes.

“Para nosotros sí es muy importante el 18 de marzo, a ellos estas fechas no les gusta porque estuvieron a favor de las empresas extranjeras y siguen estando pero no somos iguales”.

Agregó que aunque los dos bloques se respetan “a ellos no les gusta la expropiación petrolera ni el nacimiento del mejor presidente de México, Benito Juárez”.