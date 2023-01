“Yo me dedico a trabajar”, dijo Ebrard sobre quejas por presuntos actos anticipados de campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “No sé qué quieren sancionar, yo me dedico a trabajar”, sostuvo el canciller Marcelo Ebrard Casaubon en respuesta a un cuestionamiento sobre las quejas presentadas en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña, en el marco de la pugna al interior de Morena para determinar quién de Ebrard, Claudia Sheinbaum Pardo o Adán Augusto López Hernández obtendrá la candidatura del partido en las elecciones presidenciales de 2024.

Ebrard ya tomó protesta, de manera simbólica, a 300 representantes distritales para organizar una estructura electoral en el país; al igual que las demás “corcholatas”, viaja a menudo en el país para acciones de proselitismo disfrazadas de giras de trabajo, tiene una intensa presencia en redes sociales y recientemente han salido los "Marcelitos", muñecos que se parecen a él imitando el modelo de los “Amlitos” de peluche.

"Marcelitos"

“Voy a esperar a ver qué se resuelve”, sostuvo el canciller en una rueda de prensa posterior a un evento oficial en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la cual aseveró que “hasta ahora vamos muy bien, no hemos tenido ninguna sanción, y pues yo estoy en mi trabajo”.

Preguntado si teme perder la candidatura, Ebrard reviró: “nunca he tenido temor a nada, si no, no estaría aquí”.