Ebrard pidió ocultar el acuerdo migratorio con Trump "Quédate en México", revela Mike Pompeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó en privado que el gobierno de Donald Trump arrancara en 2018 su programa de devolución de migrantes “Quédate en México”, pero por medio de su canciller Marcelo Ebrard pidió que el acuerdo permaneciera en secreto.

Así lo reveló el exsecretario de Estado del gobierno trumpista Mike Pompeo, en su más reciente libro de memorias “Never give an inch. Fighting for the America I Love”, el cual salió a la luz este martes.

El gobierno mexicano “era libre de quejarse de nuestra política y de fingir que no la había suscrito”, revela Pompeo en un pasaje del libro.

El secretario de Relaciones Exteriores “preguntó si teníamos que promocionar públicamente el acuerdo de México con nuestros términos o si su gobierno podía decir que se oponía, sin reconocer ningún acuerdo”, dice Pompeo en su libro, en el que revela cuál fue la respuesta que le dio al canciller: “Me importa un bledo. Lo que sea que te ayude a nivel interno, eso depende de ti”.

La revelación contradice la versión que siempre dio el gobierno lopezobradorista de que el arranque del programa “Quédate en México” fue una decisión unilateral de Estados Unidos.

“El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a Estados Unidos para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: Él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan", escribió el extitular del Departamento de Estado, quien califica al canciller como marxista.

Asimismo, Pompeo reveló que Ebrard ocultó el acuerdo a la propia embajadora Martha Bárcena.

"El Gobierno mexicano logró así guardar las apariencias: Era libre de quejarse de nuestra política (migratoria) y de fingir que no lo había suscrito", explica Pompeo sobre el polémico programa que permitió a Trump devolver a más de 71 mil solicitantes de asilo a territorio mexicano.

De acuerdo con el libro, Pompeo y Ebrard se reunieron en privado en Houston en noviembre de 2018.