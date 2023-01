"No somos importantes por no ser la mamá del Chapo": así reclamó hijo de periodista asesinado a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante una primera negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con familiares de periodistas asesinados en Veracruz, Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, uno de los casos en la entidad, cuestionó: “No está aquí la mamá de 'El Chapo', pero es necesario que conozca nuestro sentir”; el mandatario federal respondió: “Esos son los argumentos de nuestros adversarios”.

Por segunda ocasión Sánchez acudió a la conferencia en Palacio Nacional para denunciar que continúa la impunidad en el caso de su padre y el resto de periodistas asesinados en el estado.

“Reitero, señor presidente, si desea recibirnos. Yo sé que tiene una agenda ocupada, pero creo que es necesario que conozca el sentir, lo que hemos pasado, lo que ha pasado doña Mercedes por la que asesinaron a su hijo, lo que han pasado todas las familias de las cuales integramos esta red”, señaló.

El familiar de la víctima agregó: “Yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá de ‘el Chapo’, ¿no?, pero que nosotros sí es necesario que conozca nuestro sentir; o sea, por qué la lucha de venir a decirle que nuestros casos están en la impunidad”.

Uno de los ejemplos que expuso en dichos casos es que hay carpetas de investigación, pero no presentan ningún avance, por lo que cuestionó qué hará la Fiscalía de Veracruz, además de que con las declaraciones en torno a que hay suficiente presupuesto relacionado con temas de justicia, denunció que la mayoría de estas víctimas no tienen apoyos por parte de la Comisión de Víctimas estatal.

Parte de la respuesta es que habría reuniones entre las víctimas y las autoridades de la fiscalía estatal, así como con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pero no con el presidente López Obrador.

“Les va a atender la secretaria. Es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones, nosotros no somos farsantes y actuamos con honestidad y con humanismo. Y cuando tú hablas de la mamá de ‘el Chapo’, pues esos son los argumentos, te lo digo con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me bajé a saludarla. Ya con ese hecho tratan de igualarme, ¿no? Y por qué no escucho, atiendo, a los familiares de víctimas”, reprochó a la víctima.

“Tenemos pruebas de que Artículo 19 está entregada al bloque conservador”

López Obrador agregó que “todo el tiempo los estoy escuchando, es que yo ando abajo siempre, a ras de tierra y recogiendo los sentimientos de la gente. Y también, sí, también no me presto a la manipulación. Por ejemplo, apenas habíamos hablado aquí, le di instrucciones a Rosa Icela, y ya había salido información en una organización que se llama Artículo 19, que tenemos pruebas de que está completamente entregada al bloque conservador, y se dedica a atacarnos. Entonces, con todo respeto, no nos estamos chupando el dedo. Entonces, manipulación no, justicia sí”.

Al repetir la frase de que su gobierno no es igual a los anteriores, “para que no nos confundan” e insistir en la negativa de atender personalmente a los familiares, antes que la secretaria de Seguridad, justificó que “todos los días me dedico a que se imparta justicia, es mi trabajo, pero no de ahora, desde hace 40 años o más, ¿sí? No soy fifí, ni aspirante a fifí, vengo de la lucha social. Yo defendía derechos humanos antes de que existiera la Comisión de Derechos Humanos en el país”.

Rodríguez Velázquez expuso que “son casos del 2011 o asesinatos ocurridos en el 2012, otros que tienen que ver con el 2014, y efectivamente en los cuales no hay alguna sentencia para el seguimiento de estos casos, entonces primero que nos dé oportunidad de la revisión, porque estos casos, como tienen tanto tiempo, no estaban en el escritorio de la secretaria, digamos así” y se comprometió a recibirlos.

Añadió que desde este miércoles tuvo comunicación con la fiscalía local, “pero también podemos hacerlo ante la Fiscalía General de la República para que también den el seguimiento y la procuración de justicia que ustedes requieren”.