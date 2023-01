"Tenemos que cuidar no reproducir viejos vicios": Monreal advierte a Morena por parecerse al PRI

MONTERREY, N. L., (apro).- El senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que es necesario que los jóvenes conozcan bien al partido para que no confundan sus prácticas con las del PRI, al observar que hay uso de recursos públicos en la promoción de los precandidatos a la presidencia, conocidos como “corcholatas”.

En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Universidad de Monterrey, antes de hablar ante estudiantes de la reforma electoral y la sucesión presidencial, el zacatecano confió en que Andrés Manuel López Obrador “recapacite” sobre su intervención en el proceso para la elección del candidato morenista.

“En efecto, diría que tenemos que cuidar no reproducir los viejos vicios que como oposición cuestionamos, como el uso de dineros públicos o incluso privados, que pueden ser destinados de manera ilegal a apoyar campañas anticipadas o personalizadas de alguno de los aspirantes que el presidente ha mencionado y que el partido ha formalizado.

“En el pasado, hasta hace unos 15 días, no había formalidad. El presidente hablaba de tres corcholatas que desde su punto de vista estaban más adelantadas en la sucesión presidencial, pero nunca se refería a mí, y el partido tampoco los había situado formalmente. Haría un llamado al partido que fijara reglas claras y que prohibiera el uso de recursos públicos y privados, y la propaganda personalizada, que no hubiera desventajas en la sucesión adelantada”, dijo.

Reconoció que, con estas acciones, en Morena los jóvenes pueden identificar una historia pasada en forma de “reciclaje de viejas prácticas”, que podría ser inconveniente para revivir en la historia moderna de México.

Tras aclarar que no es una “corcholata”, Monreal Ávila consideró un error la anticipación del juego sucesorio al interior del partido, y afirmó que no aceptará que el elegido sea extraído por medio de una encuesta, como las que regularmente hace Morena para designar a sus abanderados en las elecciones.

“Yo me inclinaría por una elección primaria, no por una encuesta, en la que los cuatro aspirantes vayamos a foros regionales, debatamos propuestas, preguntas de ustedes y fijemos posiciones respecto a problemas nacionales y que la gente valore quien puede representar la continuidad de la cuarta transformación.

“No me sometería a una encuesta del partido, que la haga el partido, que la cante el partido, que la organice el partido, no creo. Obviamente lo digo con toda seriedad. Nos faltan ocho meses y vamos a ver espero que cambie el método. Pero si la organiza el partido, ahí sí no participaría. Así ha sido, pero es tanto lo que se juega en el 24, que espero que se reflexione”, afirmó.

El senador dijo que en esta carrera interna por la nominación tiene la cancha dispareja, y aunque acepta que por el factor dinero no derrotará a sus oponentes, está seguro que, pese a que sube tarde a la pasarela, los vencerá con propuestas, porque es quien tiene más experiencia en el servicio público.

Aseguró que, a diferencia de Ricardo Mejía, que dejó Morena para lanzarse por el PT, para buscar la gubernatura de Coahuila, él seguirá en el partido, independientemente del resultado del proceso interno presidencial, pues desde hace 25 años ha acompañado a AMLO en sus contiendas por la democracia mexicana.

Posteriormente en la conferencia Reforma electoral y sucesión presidencial, Monreal Ávila pidió a los estudiantes participar más en el servicio público, al resaltar que en las elecciones del 2024 la población de entre 18 y 34 años aportará unos 18 millones de votos.

En ese año, tan solo los que estrenen su mayoría de edad serán dos millones de jóvenes, dijo.