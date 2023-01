AMLO asegura que ayudarán a Pemex a pagar su deuda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal busca “que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda” y existe un plan para que todos los vencimientos de deudas anteriores se paguen puntualmente.

El mandatario federal apuntó que con el presupuesto público el gobierno ayudará al rescate de la empresa a la que consideró la más importante del país y del mundo en el sector petrolero “y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, no dejamos a Pemex sin respaldo”.

“Ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma se va a pagar puntualmente, ya tienen, repito, un plan para cubrir deudas para este año, incluso contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso, más detalles, pues con la Secretaría de Hacienda, les voy a pedir que atiendan tu planteamiento que expliquen cómo van a cubrir estos vencimientos de créditos”, detalló.

La Secretaría de Hacienda dará a conocer dicho plan, aunque en los primeros días de enero Bloomberg informó que esta dependencia buscaba que Pemex pagara su deuda sin la ayuda del gobierno.

El 4 de enero de este año, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la conferencia en Palacio Nacional, consideró que podrían pagar la amortización de la deuda con sus propios recursos.

“Hacienda nos ayudó, el gobierno de la República, en enero, febrero y en marzo, pero dado que las condiciones del precio del crudo fueron muy buenas y que el incremento de la producción en Pemex fue significativo ya Pemex estuvo en condiciones de que con su propio flujo se hiciera cargo de las amortizaciones del resto de los meses del año, abril, Mayo, junio, julio, hasta diciembre”, declaró el director del Pemex.

Este viernes el presidente expuso que también ayudan a la empresa con la disminución de impuestos, como se dio desde el primer año, “y lo vamos a continuar haciendo”.

“No se tiene todavía una cantidad exacta o eso Hacienda y Pemex manejan lo que se va a requerir, pero no tenemos problemas en cuanto a finanzas públicas, afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y México tiene, para los financieros, un buen manejo del presupuesto, eso es lo que se sabe, se conoce”, indicó.

El presidente dijo que en el mundo financiero también saben que México tiene “una hacienda pública muy sólida” y uno de los datos que destacó es que no ha recurrido a deudas adicionales durante los cuatro años de su gobierno, lo que sí ha hecho mayoría de los países.

“La deuda nuestra no ha crecido en términos reales porque no hay deuda adicional solicitada, es menor el crecimiento de deuda nuestra que el crecimiento de deuda que hubo en el gobierno del presidente Calderón y del presidente Peña. Yo creo que es de acuerdo a lo que el Congreso autorizó, no podemos rebasar eso, se envía la ley de ingresos al Congreso y ahí va la solicitud de techo de endeudamiento y no se puede rebasar”.