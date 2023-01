AMLO evade hablar sobre el hallazgo de propaganda contra Sheinbaum en la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre las reuniones de esta tarde tiene una con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pero no será abierto a medios “porque si no se hace un mitin, no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE”, dijo entre risas.

Las actividades de este fin de semana están relacionadas con la supervisión de las sucursales del Banco del Bienestar e incluye a “servidores de la nación” y a promotores de los programas sociales de los cuales los recursos serán dispersados por esta infraestructura.

Previo a salir del salón Tesorería evadió dar una postura en torno al hallazgo de propaganda contra la jefa de Gobierno y la irrupción de la Contraloría capitalina en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, así como la denuncia de Sandra Cuevas, por supuesto secuestro del personal de la demarcación.

Al ser cuestionado al respecto, solo respondió “ah no” y salió rumbo a sus primeras actividades de fin de semana en Michoacán, donde supervisará el plan de Salud IMSS-Bienestar en el Hospital de Especialidades IMSS Bienestar Infantil de Morelia “Eva Sámano”.

“Vamos a terminar de consolidar lo que es un pilar de la transformación de México: la atención preferente a los pobres, eso es lo más importante”, señaló.

El mandatario federal agregó: “Si me dicen a ver contéstenos, usted que habla lento, que no habla de corrido, en un minuto parado en un solo pie, eso sí lo puedo hacer, porque todavía estoy jugando béisbol. Contéstenos cuál es el plan, qué significa la nueva transformación, qué significa el humanismo mexicano: Acabar con la corrupción, que no haya lujos en el gobierno y todo lo que se ahorre sea en beneficio del pueblo y en especial de los más pobres, he dicho”, afirmó parado en un pie.

En el país habrá alrededor de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, “o sea el banco con más sucursales en el país”, donde se dispersarán cerca de 600 mil millones de pesos para los programas sociales de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a campesinos y productores, para el programa Jóvenes construyendo el futuro, así como el apoyo a pescadores.

“Estamos llevando a cabo una supervisión para quienes trabajan como servidores de la nación, promotores de todos estos programas lo hagan de manera conjunta, se unifiquen abajo y que la sucursal del Banco del Bienestar sea como un centro integrador para todos los programas de bienestar”, explicó el mandatario federal.