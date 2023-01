Choque en L3 del Metro fue por corte “doloso” de cables y negligencia del conductor: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El choque de trenes en la Línea 3 del Metro, que el 7 de enero dejó una joven sin vida y 106 lesionados, se debió al corte “doloso” de cables y a la negligencia del conductor del convoy que se impactó, quien ya fue detenido por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX).

En un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa, el funcionario difundió los resultados de la investigación sobre el hecho ocurrido en la inter estación Potrero-La Raza de la Línea 3, hace 13 días.

El hecho, dijo, fue producto de dos causas:

1.-“La quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico, de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Potrero, en sus costados oriente y poniente”.

2.- “La conducción negligente del tren número 24 que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes, garantizando reacciones adecuadas con la distancia y tiempo suficientes en forma segura”.

Lara López ofreció un recuento de lo que encontró la FGJ local en la investigación de la tragedia mortal más reciente en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum.

-Viernes 6 de enero, 20 horas: se reportó al Puesto de Control Central (PCC) una falla en la señalización al interior del túnel afectando un conjunto de indicaciones que regulan el avance de los trenes.

-Sábado 7 de enero, 00 horas: el equipo de la gerencia de mantenimiento técnico se presentó al cierre del servicio y detectó “un enorme daño material, causado por la quema deliberada de cables” en un registro en la zona oriente de la estación Potrero. Se determinó que la normalización del servicio llevaría el tiempo equivalente a varios turnos de trabajo.

-Para no interferir en el servicio y con base en los manuales de operación, el PCC estableció la “marcha de seguridad” para la circulación de trenes. Ésta señala que los operadores deben adoptar conducción manual restringida, misma que implica una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora en curva y 35 kilómetros en línea recta y la prohibición de cambiar a pilotaje automático durante este período de seguridad.

-A las 9:06 horas ocurrió el choque del convoy 24 contra el 23.

Ulises Lara reiteró que la caja negra del tren 24 estaba en una camioneta al exterior del paradero, como lo denunció en Palacio Nacional la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No obstante, aclaró que esa unidad era del mismo Metro y que ahí la puso personal técnico para llevarla a los talleres. Dijo que ese hecho “ha sido investigado y se han determinado responsabilidades respecto a las atribuciones de dicho personal”.

“Conductor no frenó”

Los análisis arrojaron que el tren 24 salió de la estación Potrero a las 09:05 en Conducción Manual Restringida (CMR), pero rebasó el límite de velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato. Sin embargo, registró un cambio a Pilotaje Automático y alcanzó una velocidad de 45 km/hr hasta que se impactó.

Y aseguró: “No existe evidencia de que el conductor realizara frenado de emergencia o alguna otra maniobra para detener el tren”. Cabe destacar que el conductor fue una de las cuatro personas que resultaron prensadas y reportados de gravedad en el hospital.

El vocero Ulises Lara subrayó que el conductor ya había hecho una vuelta de Indios Verdes a Universidad “y conocía las condiciones en el tramo de Potrero - La Raza por vía uno”.

Eso significa, añadió, “el establecimiento de la marcha de seguridad y la determinación de obedecer la señal de Despacho Bajo Orden (DBO), que le indica al conductor que no puede avanzar aunque tenga semáforo en verde hasta que no se autorice. Incluso, se asignó a un Inspector de Conductores en la estación Potrero para repetir la instrucción de CMR (conducción manual restringida)”.

¿Sabotaje?

Según el vocero de la FGJ local, el domingo 8, durante los trabajos de reparación, “se detectaron fallas en la vía dos del mismo tramo Potrero - Indios Verdes, y se descubrió que se debieron a un corte deliberado de cables en el registro de cableado eléctrico, en el lado oriente de la estación”.

El daño mayor, agregó, fue a una sección de unos 48 metros lineales, que durante su reparación representaron más de mil 200 empalmes y afectaba la señalización, comunicaciones y pilotaje automático.

En conclusión, el funcionario señaló tres puntos:

1- “Se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico, que mediante el uso de fuego y herramientas, afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos” del tramo en cuestión.

Por ello, anunció la apertura de una carpeta de investigación por el delito de daño doloso a vías de comunicación en contra de quien resulte imputable. Ello, alertó, “puede derivar en el delito de sabotaje”.

2-“El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al PCC para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho”.

Por ese hecho, la FGJ obtuvo una orden de aprehensión contra el conductor Carlos Alfredo “N”, quien ya fue detenido por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos.

3- Sobre el traslado de la caja negra del tren 24, se actualizó la posible comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, por lo que se ha solicitado al juez de control se cite a audiencia inicial al probable responsable.