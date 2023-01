Elección de candidato presidencial de Va por México será abierta a cualquier ciudadano: Marko Cortés

LEÓN, Gto. (apro).- El proceso de elección de candidato a la Presidencia de la República de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) será abierto a toda la población, para que participe "todo aquel mexicano o mexicana de bien que quiera corregir el rumbo, tenga o no tenga militancia partidista", adelantó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN comentó que, por acuerdo tomado en los consejos políticos de los partidos que participan en la coalición, Acción Nacional será el encargado de llevar todo el proceso para la elección de la candidatura a la Presidencia y para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Al PRI se le concedió que quedara al frente de la elección de las candidaturas a las gubernaturas que se renovarán en 2023, es decir, Coahuila y Estado de México.

Cortés Mendoza afirmó que para la selección de la persona abanderará el proyecto de la coalición "podrán todos los mexicanos expresarse". Prometió "piso parejo" con mediciones y encuestas que incluyan a las personas que aspiran, ya sean panistas, de otro partido político o que vengan de la sociedad civil organizada.

"Lo que nos mueve, repito, no es tener una candidatura, es cambiar a México, es corregir el rumbo. Ganar para gobernar, para tener el primer gobierno de coalición. Y, de hecho, con quien tenga la capacidad también de sostener ese gobierno de coalición con todo el plan programático que sea presentado en su momento".

El presidente del PAN a nivel nacional confirmó que todavía no se han definido fechas para comenzar con las mediciones rumbo a la selección de la candidatura, porque, aseguró, tendrán que resolverse primero las acciones de inconstitucionalidad que han promovido en contra del "plan b" de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay una ley impugnada del plan B que está retrasando el proceso electoral a noviembre, para empezar. Entonces esperaremos ganar esta impugnación porque, de no ganar la acción de inconstitucionalidad, todavía se postergarían más los tiempos y, a diferencia de otros partidos, nosotros sí respetamos la ley y sí respetaremos los tiempos establecidos por la Constitución y las leyes que de ella emana".

Adelantó que en el PAN hay perfiles con posibilidades de quedarse con la candidatura, incluso comentó que le ha ofrecido al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, participar en el proceso para la elección de la candidatura.

"De Guanajuato tenemos excelentes perfiles, yo le he dicho a Diego Sinhue. Juan Carlos Romero (diputado federal) está puesto y queriendo, hay excelentes perfiles. El gobernador me ha dicho que no va, que está concentrado en gobernar y dar buenos resultados, yo lo que le he dicho al gobernador con todo respeto es: 'amigo, no te descartes, te vemos muy bien, nos sentimos orgullosos de tu trabajo, lo has hecho realmente bien, por lo tanto, no te descartes'".

Durante la rueda de prensa que ofreció en Guanajuato junto al grupo parlamentario del PAN en el Senado, Marko Cortés expuso que se retomó la coalición legislativa en el Congreso de la Unión con acuerdos prioritarios como la votación para la conformación de los nuevos consejeros del INE y las designaciones en los tribunales electorales locales, así como de las salas regionales.

Respecto a las reformas en materia electoral con el "plan b", el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, auguró que se avecina el proceso jurídico más complejo en la historia de México.

"Como saben que les alcanza solamente para una mayoría simple, a través de una estrategia perversa, el gobierno federal lo que quiere es simplemente cambiar en las leyes generales, en las leyes secundarias, aquello que no pudo cambiar en la Constitución y en una apuesta, a ver si la Corte no se los echa abajo... vendrán controversias constitucionales, amparos y, seguramente, yo les quiero decir desde ahora por lo que se ve venir, la reforma legal más controvertida, la más combatida por la vía jurídica".

Vaticinó que el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero será uno de los más agitados por las modificaciones legales con el "plan b".

Apuesta por mujer para la candidatura a la gubernatura en Guanajuato

Marko Cortés Mendoza adelantó que desde el Comité Ejecutivo Nacional se buscará que sea una mujer la próxima candidata al gobierno de Guanajuato. Una vez que se confirme que la candidatura quedaría para una mujer, sería la militancia panista del estado la que elija a la próxima candidata en una contienda interna.

El PAN está por cumplir 32 años de gobiernos panistas, pero nunca una mujer ha sido postulada para el cargo, incluso tampoco se ha dado la oportunidad de que dirijan al partido en el estado. La última vez que el PAN eligió en un proceso interno a su candidato a gobernador fue en 2012, luego en 2018 optaron por la designación de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Cortés Mendoza aseguró que es momento de que el partido apueste por una mujer en Guanajuato, considerado el estado bastión del panismo en México.

"Rumbo a 2024 el estado orgullosamente más competitivo, más fuerte, más panista es Guanajuato, por ello entonces lo que podría decirles es que aquí huele a que habrá una contienda interna entre mujeres, muchas, porque además tenemos muchas muy buenas mujeres, sin menospreciar a ninguno de los varones".

Entre las aspirantes a la candidatura se encuentran la actual alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo.