Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 27 de enero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- El pronóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la inflación para el próximo reporte del Inegi mostrará una baja en el porcentaje relacionado con los alimentos, aunque no dio detalle de cuánto porque “no quiero equivocarme”.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal busca “que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda” y existe un plan para que todos los vencimientos de deudas anteriores se paguen puntualmente.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre las reuniones de esta tarde tiene una con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, pero no será abierto a medios “porque si no se hace un mitin, no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE”, dijo entre risas.

-La Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural informó el hallazgo de relevancia histórica en la Catedral Metropolitana, se trata de 23 cajas con inspiraciones religiosas que contienen distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de cerámica y cera.