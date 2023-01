Familias piden a AMLO intervenir en caso de Ricardo Lagunes, Antonio Díaz y más desaparecidos

MORELIA, Mich. (apro).- En su visita a esta ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con demandas de la localización con vida de los defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia —representante comunal y abogado de la comunidad de Aquila—, desaparecidos el pasado domingo 15 de enero en los límites de Michoacán y Colima cuando se dirigían a la capital de esta última entidad.

López Obrador estuvo en Morelia para supervisar los avances del Plan Nacional de Salud IMSS Bienestar, pero al llegar en su camioneta a la sede del evento, familiares de Antonio Díaz lo abordaron y le entregaron una carta a nombre de las familias de los dos defensores secuestrados.

A través del escrito, entregado al mandatario por Brenda Elena Díaz, hija de Antonio, solicitaron “su valiosa intervención ante las diversas instituciones gubernamentales federales y estatales de Michoacán y Colima para que agilicen las acciones de investigación y búsqueda de nuestros familiares para encontrarlos con vida a la brevedad, (pues) ya han pasado más de 11 días desde su desaparición forzada y hasta la fecha no tenemos ninguna noticia sobre su paradero”.

Así también, solicitaron a López Obrador “nos dé una audiencia para platicarle más detalles del caso”.

Desde arriba del vehículo, el presidente firmó el acuse de recibido del documento y le dijo a Brenda Elena Díaz que no se preocupara, que atendería el asunto y posteriormente se comunicarán con ella.

Antes, afuera del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), sede del evento, activistas, familiares y amigos de Ricardo, Antonio y otros desaparecidos se manifestaron para exigir su aparición con vida.

Keyvan Iván Díaz, otro de los hijos de Antonio, señaló que a pesar de los acercamientos con autoridades de Michoacán y Colima, se desconoce la situación de su padre y del abogado Ricardo Lagunes: “lamentablemente no sabemos nada, no hay noticias o avances significativos, estamos en la incertidumbre”.

Sin abordar el tema de los dos desparecidos, por el que ha recibido exhortos incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones internacionales, durante su intervención en el evento el presidente López Obrador hizo un recuento de los logros relacionados con los programas sociales de su administración, incluido el de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya finalidad “es que no sean enganchados por la delincuencia, estamos enfrentándonos así con la delincuencia, que no tengan semilleros los que se dedican al crimen organizado”.

En su visita a Michoacán, el presidente destacó que es el décimo estado en adherirse al Plan de Salud IMSS Bienestar, que promueve la atención médica universal y de calidad dirigida a la población sin seguridad social.

Anunció que a través del IMSS Bienestar se rehabilitarán y equiparán centros de salud y hospitales; médicos generales, especialistas y personal de enfermería serán contratados y habrá abasto de medicamentos gratuitos.

“Hemos echado a andar, poner de pie y mejorar el sistema de salud pública para garantizar lo que establece el artículo 4° de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos que nosotros estamos obligados a cumplir”, apuntó.

Señaló que la federalización garantiza suficiencia de presupuesto; “lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera”.

Así también, mencionó que para el Gobierno de México es prioridad la basificación de los trabajadores de la salud con contratos temporales, quienes también deben acceder a un salario digno a fin de ofrecer certeza laboral, además, se impulsa la ampliación de la matrícula de estudiantes de medicina para revertir la falta de personal ocasionada por el abandono en sexenios anteriores.

Subrayó que tras la adaptación de las leyes para poder adquirir medicamentos en cualquier país del mundo, se realizaron compras consolidadas y “ya tenemos comprados los medicamentos de este año y del 2024, ya no nos van a faltar los medicamentos, y desde luego con ahorros considerables. Ya les puedo decir que con un poco más del presupuesto que antes se ejercía vamos a tener todos los medicamentos para entregarlos de manera gratuita”.

Dijo que con la federalización de la salud no habrá límite de presupuesto, “es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca”.

El presidente anunció también la ampliación a cuatro carriles de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas, en respuesta a una petición que le había realizado el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Que se vea con el concesionario y a ver si la podemos terminar antes de septiembre del año próximo, que ya termina mi mandato. Entonces, toma nota, y los compromisos se cumplen”, puntualizó.