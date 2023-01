Jara estima que con 3 mil 800 mdp se concluya el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

OAXACA, Oax. (apro).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) tendrá una inversión de tres mil 800 millones de pesos para concluir este proyecto presidencial en diciembre del 2023, afirmó el gobernador Salomón Jara Cruz.

Y adelantó que, en abril próximo, la Secretaría de Economía del gobierno federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales y, con ello, los inversionistas inicien el proceso de adquisición.

Durante la emisión del programa televisivo “Jueves de Gozona”, Jara Cruz destacó que los próximos años serán fundamentales para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec gracias a la serie de proyectos que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la Estrategia para el Desarrollo Industrial del Istmo de Tehuantepec como parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec se dio a conocer en febrero de 2021 y en junio de 2022 se presentó la ubicación de los 10 polos de desarrollo para el bienestar, de los cuales cinco se instalarán en Veracruz -Coatzacoalcos l, Coatzacoalcos ll, Texistepec, San Juan Evangelista y Jáltipan- y en Oaxaca: Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla, San Blas Atempa y Salina Cruz- es la fecha en que no hay avances.

En esa ocasión se informó que se cuenta con más de tres mil 200 hectáreas de reserva territorial para la instalación de los polos de desarrollo, que dinamizarán la economía local, generarán empleos diversos y bien remunerados y serán una cortina de desarrollo para el sur sureste del país.

Sin embargo, existe oposición en algunos municipios como en San Blas Atempa donde habitantes de Puente Madera se oponen a que se instale el parque industrial en sus tierras de uso común en El Pitayal.

Sin mencionar el caso, el gobernador emanado de las filas de Morena, afirmó que “se privilegiará el diálogo para solucionar la protesta social que se registra en la región”.

Jara Cruz resaltó que el Corredor permitirá la generación de empleos, de oportunidades de desarrollo y de beneficios económicos para los habitantes del Istmo de Tehuantepec.

A pregunta expresa sobre los constantes bloqueos carreteros que se registran en la región del Istmo y de los conflictos agrarios que enfrentan algunos municipios, el mandatario oaxaqueño afirmó que su administración impulsa una estrategia denominada “Nuevo Pacto Social”, que incluye acciones de diálogo para garantizar legalidad y gobernabilidad.

“Antes se administraban los conflictos políticos y sociales, ahora vamos a platicar antes de que cada conflicto estalle y que las comunidades se enfrenten (…) Vamos a dialogar con todos para evitar los bloqueos carreteros, no se reprimirá a nadie, porque la política no es reprimir, ahora vamos a dialogar”, sentenció.

Abundó que un sector con el cual se mantendrá un diálogo constante es con los diversos sindicatos, los cuales en gobiernos anteriores eran protegidos y solapados.

Nosotros –dijo- no vamos a privilegiar a nadie, tendremos diálogo con todos, no se permitirá el cobro de moches o comisiones por otorgar obras, tampoco queremos que los sindicatos sigan creyéndose dueños de territorios o de zonas, por el contrario, se tienen que sujetar a lo que establece la Ley Federal del Trabajo; hoy, si los sindicatos quieren trabajar deben sujetarse a lo que establece la normatividad en la materia, porque no cederemos al chantaje y la presión.