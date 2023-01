Tiktoker peruana Marilyn Martínez es asesinada por su esposo frente a su hijo de ocho años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Tiktoker peruana Marilyn Martínez González, de 29 años, fue asesinada por su esposo Alexander Pinedo Barrón, quien le asestó 30 puñaladas enfrente de su hijo de ocho años.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero pasado, a las 2:00 horas, en una de las habitaciones de su departamento ubicado en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima, Perú.

La víctima, que quería ser entrenadora personal e influencer, fue apuñalada por Alexander, en al menos 30 ocasiones, con un cuchillo de cocina, mientras el menor lo estaba viendo, según reportes de la policía y los familiares, compartidos por medios locales.

Los uniformados llegaron a la escena del feminicidio después de que los vecinos llamaron a la Policía Nacional del Perú porque escucharon gritos de auxilio desde el interior del departamento.

Al ingresar, encontraron al menor en una de las habitaciones, el cuerpo sin vida de Marilyn y a Alexander.

EN 2012, la mujer ya había presentado una denuncia por agresiones físicas en su contra.

Solo tuvieron un hijo en los 12 años de relación y ahora está bajo la custodia de su abuela materna.

Marilyn y Alexander solían compartir en TikTok clips sobre su relación o su vida personal y se les veía felices.

Pero, de acuerdo con los familiares de Marilyn, el feminicida abusaba físicamente de ella, era celoso y posesivo.

Marilyn tenía 17 años cuando conoció a Alexander, de 30 años. Desde la primera vez que convivieron hubo agresiones físicas, señaló la denuncia que hizo en 2012.

Pinedo Barro confesó el feminicidio y que fue por celos, porque su esposa tenía miles de seguidores en esta red social, y porque mostraba sus cambios físicos debido al ejercicio que, en videos, compartía en la plataforma.

El 19 de enero fue llevado al lugar del crimen para la reconstrucción de los hechos y, sin mostrar remordimiento, pidió que lo grabarán para dar los detalles del feminicidio.

“Soy un asesino y he matado a mi esposa y voy a pagar lo que tenga que pagar. Normal, grábate, con todo, todo ha sido puñaladas. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía… Entonces, yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde, no me pude suicidar”, aseguró.

Se llama Alexander Israel Pinedo Barrón 45 años, salía bailando tik toks con su esposa Marilyn Martinez, el último juntos fue el 13 de enero, el 16 Pinedo la apuñaló hasta matarla frente a su hijo por “Celos”. Las redes sociales no son lo que parecen pic.twitter.com/ToYZq3S2KW — WI-JO-® (@wijors) January 25, 2023

La fiscalía informó que el Ministerio Público dictó nueve meses de prisión para el feminicida “como presunto autor contra la vida, cuerpo y salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de su pareja”.

El último video de Marilyn fue un día antes de su asesinato.

En su cuenta de TikTok, donde acumulaba 445 mil seguidores, publicó un “mensaje de la semana” ambientado con la canción “Flowers” de Miley Cirus, en el que llamaba a la autonomía de la mujer.