Vigilar la elección de magistrados electorales de “la más alta prioridad”: Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a los senadores de su parido a considerar de “la más alta prioridad” vigilar y cuidar la próxima elección de magistrados electorales 22 locales y cinco de salas regionales.

Será, dijo, una de las “batallas más importantes” que se enfrentará en la Cámara Alta pues los magistrados son la última instancia en materia electoral. Señaló que los magistrados ya debieron ser electos y se venció el plazo porque el partido mayoritario, Morena, “simplemente no cree en las instituciones democráticas y quiere controlarlas”.

Pidió a los senadores panistas tomar acciones con el bloque opositor, incluido el grupo plural, pues se requiere mayoría calificada y en conjunto con los demás grupos parlamentarios se reúnen más de un tercio de votos.

“Así como el INE no se toca, la democracia no se toca, el Tribunal Electoral no se toca y tampoco los tribunales” insistió Cortés Mendoza durante la plenaria de senadores panistas realizada en Guanajuato.

También pidió a los senadores estar pendientes de los nombramientos de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pues “al presidente no le gusta la transparencia, no cree en los institutos, no cree en contrapesos, y por eso el grupo mayoritario no quiere nombrar a los nuevos comisionados, porque le es muy incómodo”.

Otros temas con el mismo nivel de importancia, dijo, son el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley de Instituciones de Crédito.

Además solicitó a los legisladores panistas impulsar leyes para generar propuestas “que enfrenten la creciente inflación en el país”, la peor que se ha registrado en los últimos 22 años, subrayó el dirigente panista.