AMLO explica las nueve reformas que sentaron las bases para “la transformación” del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó nueve reformas con las que considera que quedaron las bases de los cambios que buscó en México.

Estimó que no habrá forma de que otro poder, salvo el Legislativo, pueda modificarlas, lo cual sería en otra legislatura y con una mayoría calificada.

La primera reforma fue la que permite a las Fuerzas Armadas aplicar tareas de seguridad pública, “eso era indispensable. Imagínense cómo íbamos a enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, creciendo como lo recibimos, con una Policía Federal echada a perder, con 40 mil elementos, contando con las Fuerzas Armadas, pero sin poder utilizarlas en lo que más le importa a la gente: la seguridad pública”.

Con las modificaciones constitucionales se creó la Guardia Nacional con 123 mil elementos y 594 cuarteles al final de este año y 250 construidos hasta el momento.

“Antier que hubo este motín en Ciudad Juárez, si no es por la Guardia Nacional, por la Defensa, ¿cómo se enfrenta?. Entonces, esa fue una buena reforma, importante, claro”, indicó.

La segunda que consideró relevante fue la revocación del mandato. “Eso fue una gran reforma, para que no se llegue y se piense: ‘Me eligieron por seis años y ahora se aguantan’. Y como hay algunos que son muy conchudos, aunque tengan 15, 20 por ciento de aceptación popular, ahí se quedan”.

La tercera reforma importante es que ya no hay fuero para el presidente de la República. “Llevaba como siglo y medio que al presidente sólo se le podía juzgar por traición a la patria, y ahora se le puede juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano”.

La cuarta reforma es la que elevó a delito grave los actos de corrupción: “el que robaba podía salir bajo fianza (…) Cuando gobernó Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara como delito grave, y ahora sí es delito grave”.

La quinta reforma que el presidente mencionó fue la del delito grave y prisión preventiva para los delitos fiscales, “pero esa reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia y ahí la maestra, la abogada Piña votó para que se quitara, y así otros. Pero, digo, yo no estoy aquí para hacerle ningún cuestionamiento”.

Recordó que otra meta que se había logrado pero que encontró una negativa en la Suprema Corte fue la aplicación del artículo 127, para que nadie gane más que el presidente de la República: “eso también con amparos lo echaron para atrás y sigue ganando un ministro pues tres veces más que lo que gana el presidente”, dijo.

La séptima reforma fue la que elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, la pensión a menores de edad con discapacidad y las becas para estudiantes de familias con bajos recursos.

“Y además algo también importantísimo, porque puede estar el enunciado como un principio en la Constitución, pero pueden alegar de que no hay presupuesto, y en el caso de esta reforma se logró que en un transitorio se estableciera que año con año tenía que aumentar el presupuesto para las pensiones, para las becas de estudiantes pobres, y para las personas con discapacidad”, agregó.

La octava reforma fue para eliminar la condonación de impuestos, “que es buenísima, de primera, que no sé cómo no se dieron cuenta o no pudieron, los agarramos como dormidos”.

La novena reforma en materia constitucional que propuso pero no se logró, fue en materia electoral y tampoco ha logrado consumarse en cuanto a leyes secundarias.

“Quedó ahí pendiente, porque la ley electoral que se aprobó tiene que ver sólo con cuestiones administrativas, no con el fondo, porque el bloque conservador no quiso que se redujera el número de diputados, como lo estábamos proponiendo, de 500 a 300. No quiso quitar a los plurinominales, no quiso reducir el presupuesto en 10 mil millones de pesos del INE, no quiso que los consejeros del INE en vez de que los elijan los partidos los elija el pueblo”, concluyó.

El presidente expuso que su administración optó por estas reformas y la mayoría se logró.