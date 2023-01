Amlo no cree que la ministra Piña logre una reforma profunda al Poder Judicial

Ciudad de México (Apro).-- El presidente Andrés Manuel López Obrador no cree que con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se logre una reforma profunda al Poder Judicial, como la que él considera urgente y necesaria.

“Esto que hablábamos de la reforma al Poder Judicial que hace falta, pero que tienen que hacerlo de manera autónoma”, expuso sobre los pendientes que quedan en este sexenio.

--¿Lo ve posible con esta nueva Presidencia, con la ministra (Norma Lucía Piña)?, se le preguntó.

--Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir; ojalá me equivoque, vamos a verlo.

El mandatario federal expuso que su movimiento ya sacó adelante reformas necesarias para lograr cambios de fondo en las políticas públicas del país, por lo tanto confió en que “la verdad no tenemos nada que temer en cuanto a que bloquee el Poder Judicial, si esa fuese su intención, que no creo que estén pensando en frenar la transformación, pero si fuese esa su intención no pasaría absolutamente nada porque nosotros seguimos haciendo justicia”.

Expuso que entre las acciones de justicia pendientes están regresar territorio a pueblos originarios, entregar becas a menores con discapacidad, a estudiantes y una pensión a adultos mayores.

--¿Cualquier cosa que haga el Poder Judicial ya no podría retroceder nada de estas decisiones?

--No, nada absolutamente, no le corresponde, tendrían que modificar la Constitución y eso lo tendría que hacer el bloque conservador en el Congreso y para eso también se requiere tener mayoría y no la tiene. Tiene mayoría para bloquear, pero no para cambiar las leyes.

“No hay problema con el poder Judicial, es un poder autónomo como lo es el Legislativo, como lo es la Fiscalía”, agregó.

El mandatario federal expuso las reformas que priorizó durante su administración entre las que destacó algunas que tuvieron un revés en la Suprema Corte de Justicia.

La primera de ellas es considerar como delito grave y además con prisión preventiva los delitos fiscales, “pero esa reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia y ahí la maestra, la abogada Piña, votó para que se quitara, y así otros; pero yo no estoy aquí para hacerle ningún cuestionamiento”, declaró.

Señaló otra de las modificaciones a una iniciativa suya, en materia de austeridad: “votaron para que no se aplicara el artículo 127 y que nadie ganara más que el presidente (de la República). Eso también con amparos lo echaron para atrás” por lo que un ministro sigue ganando “tres veces más de lo que gana el presidente”.

Más allá de reiterar este llamado a no ampararse para ganar más que el presidente, López Obrador aseguró que únicamente expuso los cambios que se lograron y algunos que tuvieron un bloqueo en la Corte.

Cuando se dio la polémica sobre la ampliación de mandato del ministro presidente saliente, Arturo Zaldívar, el Ejecutivo Federal aseguró que no veía a más perfiles que pudieran lograr una reforma al interior o una limpia de corrupción, por lo tanto se había pronunciado a favor de que Zaldívar se quedara dos años más, es decir, hasta el final de su sexenio.