Ministra Norma Piña siempre ha votado en contra de iniciativas que hemos defendido: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la designación de Norma Lucía Piña Hernández como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reprochó las votaciones que ha tenido, pues dijo que "siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido".

“Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia”, calificó el mandatario al ser cuestionado sobre la designación.

Al preguntárselo por el nombramiento el presidente no dejó de reprochar su actuar en las votaciones.

“Eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, pero nosotros no imponemos nada en la Corte. Es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la ministra presidenta Norma Lucía Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”, inquirió el mandatario.

El presidente reveló que ello lo busco tras el nombramiento pero no se encontraba y le devolvió la llamada. “Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, pero tan luego me informaron me comuniqué con ella, pues felicitándola sobre todo por ser la primer mujer en la historia, presidenta de la SCJN”.

La ministra llegó a la Corte en el año 2015 a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto y es de las pocas integrantes del Pleno que provienen de carrera judicial.

Desde su ingreso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, nueva presidenta del máximo tribunal, ha intervenido en diversos asuntos polémicos que han marcado precedentes importantes y tenido impacto a nivel nacional.

En sus participaciones, la ministra ha emitido criterios novedosos sobre temas como libre manifestación de las ideas, aborto, legalización de la mariguana, entre otros.