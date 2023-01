“Yo no soy corrupto”: AMLO afirma que investigación por corrupción de Segalmex no lo afectará

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigación por la trama de corrupción de Segalmex no afectará al gobierno “porque yo no soy corrupto”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así interpretó el mandatario federal el planteamiento sobre la llegada de Guillermo Valls como magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que tiene en su facultad resolver asuntos relacionados con Segalmex, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

No, si aquí no nos estamos chupando el dedo, por qué la pregunta… ah es que viene ahora un tribunal y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente, no, no, porque yo no soy corrupto, tan sencillo como eso, llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad”, indicó.

El presidente agregó: “¿Qué me van a hacer con una denuncia de Segalmex?, yo di la instrucción de que se presentara la investigación, la denuncia y que se fuese a fondo, pero no solo eso, no le permito la corrupción a nadie ni a mis familiares, por eso ese periodismo amarillista de Proceso pues no hace mella pero ustedes no van a cambiar porque ya ustedes tienen una definición que tiene que ver con apoyar al bloque conservador”.

En torno a Valls el presidente dijo no conocerlo y también expuso que no habrá ningún problema con esta instancia que, igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renueva su presidencia.

“Ningún problema, nada, no conozco al licenciado y no me meto yo en eso y no somos iguales, eso es lo que no van a entender, porque no les conviene, nuestros adversarios, que sí tenemos autoridad moral, vamos a tener autoridad política, hay otras maneras de decirlo, pero no tiene caso”, señaló.