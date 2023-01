Anaya acusa que la política exterior de AMLO es incongruente y esquizofrénica

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –La política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es incongruente y esquizofrénica considero hoy el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

En su mensaje de los lunes, el político hizo un recuento sobre expresiones del mandatario, que a su juicio son contradictorias, en relación a situaciones de otros países, tras lo cual, llamó a exigirle que “se porte a la altura del momento que esté viviendo el mundo”.

Desde algún lugar en el extranjero, adonde fue para evitar ser llamado a juicio por su presunta implicación en actos de corrupción, el también exdirigente nacional del PAN, exhibió fragmentos de declaraciones del presidente López Obrador, empezando por su tardanza, durante mes y medio, para reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos en 2020 sobre Donald Trump, a quien López Obrador llamó en diferentes oportunidades “amigo”.

Anaya Cortés recordó que el mandatario mexicano aseguró que no podía inmiscuirse en la política interna de otros países, específicamente, apelando al principio de no intervención, lo que no hizo cuando se trata de “dictadores”.

“Pero ¿qué tal cuando se trata de dictadores?, cuestionó Ricardo Anaya a propósito del apoyo del Jefe de Estado Mexicano al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; al boliviano cuando estaba en funciones, Evo Morales; a la cancelación de su participación en la Cumbre de las Américas en protesta por la exclusión de los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como a la reciente cancelación, a manera de protesta, de asistencia a la Cumbre del Celac, en solidaridad con el peruano, Pedro Castillo.

Continuó:

“Pero ya de plano, la gota que derramó el vaso, la contradicción máxima y el absurdo total es ponerse del lado de Putin, en la injusta y atroz invasión a Ucrania, reclamándole a Alemania su apoyo a Ucrania que no ha hecho más que defenderse”, dijo.

Después de su recuento, consideró que e necesario exigirle al presidente que piense en los intereses de México, se porte a la altura del momento que está viviendo el mundo y añadió:

“México es un gran país, tiene todo para destacar en el mundo; es un democracia y debe inscribirse en el ámbito de los países que respetan y promueven los valores democráticos y practican una recta solidaridad, con libertad y justicia”.

Cada lunes, el político panista que fue derrotado en las presidenciales de 2018, emite un video en sus redes sociales, en el que suele cuestionar diferentes aspectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo general, incluyendo aspectos de los mensajes presidenciales en la “mañanera”.